Aydın Bozdoğan’da, turkuaz rengi suyu, sarp kayalıkları, tarihi kalıntıları ve eşsiz güzelliği ile iç turizmin yeni gözdesi olan, "Arapapıştı" olarak da bilinen İnceğiz Kanyonu ziyaretçi akınına uğruyor.

Milyonlarca yıllık jeolojik hareketlerin ardından Akçay’ın tertemiz suları ile aşınan ve her iki tarafında 380 metre yüksekliğe kadar ulaşabilen Denizli-Muğla-Aydın sınırlarında yer alan İnceğiz Kanyonu, doğal serinliğinin yanı sıra macera ve doğa tutkunlarını buluşturan tekne turlarıyla uğrak yerler arasına girdi.

Bozdoğan ilçesinde kurulu Kemer Barajını besleyen Akçay’ın aşındırdığı kanyonda bahar aylarıyla başlayan ve suların çekildiği yaz ortasına kadar süren tekne turları bölge ekonomisine de canlılık veriyor.

Firmalarla birlikte bireysel şekilde yerli ve yabancı turistlerin uğrak rotaları arasında yer alan 6 kilometre uzunluğundaki kanyonda 2 bin 500 yıllık antik kalıntılar, kral mezarı, kayalara gizlenmiş manastır, yabani canlılar ile turkuaz, yeşil ve kahverenginin her tonunun harmanlandığı muhteşem bir doğa hem fotoğraf tutkunlarının hem de doğaseverlerin tutkusu haline gelmiş durumda.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun 2017 yılında başlattığı çalışmaların ardından tekne turları ile iç turizme kazandırılan kanyonda bugün itibarıyla 9 tekne ziyaretçilerine hizmet veriyor. Adeta Ege’nin saklı cenneti olarak her geçen gün cazibesini artıran İnceğiz Kanyonu, deniz turizmi yerine iç turizmi tercih eden 7’den 77’ye herkesi mutlu etmeyi başarıyor.

Türkiye’ye Cape Town, South Afrika’dan gezmek için gelen Inus ve Helene Marais çifti, Türkiye’de birçok yeri gezdiklerini ve İnceğiz (Arapapıştı) kanyonunu ise oldukça ilginç ve güzel bulduklarını, herkesin mutlaka Türkiye’yi görmesi gerektiğini ve Türkiye’yi çok sevdiklerini ifade ettiler.

"Deniz kıyısı yerine burayı tercih ettik"

Tekne turuna Aydın’dan katılan Ayşenur-Aydın Kement çifti de havanın çok sıcak olması nedeniyle deniz kıyısı yerine İnceğiz Kanyonu’nda düzenlenen tekne turuna katıldıklarını ifade ederek, “Buraya 2. kez geliyoruz. Oldukça da beğendik. Bozdoğan genel olarak zaten serin bir yer. Aydın da sıcak olduğu için Temmuz ayının sıcaklığında burası, özellikle de Arapapıştı Kanyonu çok güzel değerlendirilebilecek bir yer. Tavsiye ederiz yani. Aydın-Denizli ve Muğla üçgeninin olduğu bölgeye kadar gittik. Biraz sular çekildiği için daha ileriye gidemedik ama çok güzel, gerçekten gezilmesi gereken bir yer. İdeal bir yer. Serinliği güzel, doğayla iç içe. Yani turkuaz mavisi, yani deniz tarzında bir suyu var. Su rengi çok güzel” dedi.

“Buradan çok memnun kaldım”

Tekne turuna İzmir’den katılan 75 yaşındaki Reis Manduz, “Karslıyım. İzmir’de oturuyorum. İzmir’den geldim. Burada görev yapan torunumla geziye katıldım. Buradan çok memnun kaldım. Çok iyi ve güzel oldu. Hava güzel” diye konuştu.

“Dünyanın her yerinden geliyorlar”

7 yıldır tekne kaptanı olarak görev yaptığını ifade eden Güven Aysal ise, “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu burayı turizme kazandırdı. Kazandırdıktan sonra yaklaşık Mart aylarında açılıp, suyun yeterli olduğu sürece eylüle, ağustosa kadar tekne turlarına devam etmekteyiz. Su çekildiğinde, yeterince su olmadığı zaman kanyon turlarımızı bırakıyoruz. Kanyonumuzda su olduğu sürece tekne turlarımız devam ediyor. Buraya da her geçen gün talep artıyor. 9 tane teknemiz var. Sular azaldığı zaman bunların dört veya beş tanesi faaliyet gösteriyor. Dünyanın her yerinden geliyorlar. Burası göl olmasına rağmen turizm olarak çok büyük katkı sağlamaktadır” dedi.