Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen Arabian Travel Market (ATM) 2025 fuarına katıldı. 166 farklı ülkeden 2 bin 800 katılımcının yer aldığı etkinliğe, Birliğe üye Belediye Başkanları ile birlikte katılan Başkan Yılmaz, bölgenin en önemli turizm destinasyonlarından olan Bursa’nın turizm potansiyeline katkı sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "Turizm sektörünün en önemli etkinliklerinden olan Arabian Travel Market 2025 Fuar’ında, şehrimizi tanıtıyoruz. Bursa doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile sadece Türkiye’nin değil Ortadoğu’nun en önemli turizm destinasyonlarından biri. Biz şehrimizin bu potansiyelini daha efektif kullanarak, turizm pastasından aldığı payı artırmak için çaba serf ediyoruz" dedi.

Bursa kazanacak

Bursa’nın, ortak paydaları olduğunu vurgulayan Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Birlik olarak, şehrimize gelen turist sayısını ve gece konaklama oranını arttıracak projeler hazırlıyor, iş birliği görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Sektörün dünya çapındaki önemli aktörleri ile Bursalı turizmcilerimizi buluşturuyor, yeni anlaşmaların tesisine katkı sağlıyoruz" diye konuştu.