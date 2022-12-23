Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya’nın Kemer ilçesi, 2022 yılı içerisinde 2 milyon 915 bin 680 turisti ağırladı. Kemer’e tatile gelenlerin başını Rusya, Ukrayna, Almanya, İngiltere ve Kazakistanlı turistler çekti.

Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya’nın Kemer ilçesi, 2022 yılı içerisinde 2 milyon 915 bin 680 turisti ağırladı. Kemer’e tatile gelenlerin başını Rusya, Ukrayna, Almanya, İngiltere ve Kazakistanlı turistler çekti.

Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) verilerine göre bu yıl Kemer’i 2 milyon 915 bin 680 turist ziyaret etti. Doğası, denizi, kumu ve güneşinin yanında birçok ulusal ve uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapan Kemer, 2022 turizm sezonunu dolu dolu geçirdi. Yerli misafirleri de kendine hayran bırakan ilçeye yıl içinde gelen yerli turist sayısı ise 758 bin 738 oldu.

Tatil yapan misafirler, ilçede düzenlenen Sea To Sky, Sky To Sea, Gran Fondo Bisiklet Yarışları, Aqua Master yüzme yarışları, trekking etkinlikleri, festivaller ve çeşitli ulusal ve uluslararası organizasyonları da görme imkanı elde etti.

"İlçemizde 2 milyon 915 bin 680 kişi ağırladık"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, turizmin merkezlerinden olan Kemer’e yaklaşık 3 milyon misafirin geldiğini söyledi. Kemer’in doğası, denizi, kumu ve güneşi ile herkesi kendine hayran bıraktığını ifade eden Topaloğlu, 2022 yılının turizm açısından oldukça iyi geçtiğini kaydetti. Başkan Topaloğlu, Kemer’e gelen misafirlerin çoğunluğunu Rus, Ukraynalı, Alman, İngiliz ve Kazakistanlı turistlerin oluşturduğuna dikkat çekerek, “Kemer’imiz bu yıl turizm konusunda iyi bir sezon geçirdi. İlçemizde 2 milyon 915 bin 680 kişi ağırladık. İlçemizde tatilini yapanlar ulusal ve uluslararası organizasyonları da izleme fırsatı yakaladı ve bol bol fotoğraf çekti. Çekilen fotoğraflar Kemer etiketiyle paylaşıldı ve bu Kemer’in tanıtımına katkı sağladı. Yerli misafir olarak da 758 bin 738 kişiyi ağırladık. 2023 yılında çok daha iyi bir turizm sezonu geçireceğimizi düşünüyorum. ‘Tatil için nereye gideceğiz’ diye düşünmeye gerek yok. Biz hazırız ve tüm misafirlerimizi Kemer’e bekliyoruz” diye konuştu.