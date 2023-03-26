Kuşadası Belediyesi, doğanın korunması için büyük önem taşıyan geri dönüşüm çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Bu çerçevede Başkan Ömer Günel, kentteki zincir marketler, 4 ve 5 yıldızlı otellerin temsilcileri ve hurdacılarla bir araya geldi. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ ile ilgili Kuşadası Belediyesi’nin gerçekleştirdiği çalışmaların anlatıldığı toplantıda, firmalara mevzuat ve yönetmelikler hakkında bilgi verildi.

Kuşadası Belediyesi, "Geleceğimizi Koruyoruz" sloganı ile gerçekleştirdiği geri dönüşüm çalışmalarını hassasiyet ve titizlikle yürütmeye devam ediyor. Kent geneline yerleştirdiği özel tasarımlı kutu, kumbara ve karekodlu kafesler aracılığıyla ambalaj atığı, bitkisel atık yağ, kağıt-karton, plastik, metal, cam, pil ve elektronik eşyaları ayrı ayrı toplayan Kuşadası Belediyesi, her yıl binlerce ton atığı geri dönüşüme kazandırıyor. Belediye hizmet binalarında gerçekleştirdiği geri dönüşüm çalışmaları ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazanan Kuşadası Belediyesi’nin geri dönüşümle ilgili yaptığı çalışmalar takdirle karşılanıyor. Kent genelinde sıfır atık uygulamasının geliştirilmesi ve teşvik edilmesi için yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyen, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü de kurarak çalışmalarını kurumsal bir boyuta taşıyan Kuşadası Belediyesi, ayrıca dernekler, STK’lar ve farklı sektörlerin temsilcileriyle toplantılar yaparak gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili bilgilendirmede de bulunuyor. Bu çerçevede Başkan Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi Encümen Salonu’nda kentteki zincir marketler, 4 ve 5 yıldızlı otellerin temsilcileri ve hurdacılarla buluştu. Geri dönüşüm faaliyetlerinin önemine dikkat çekilen toplantıda, firma temsilcilerine 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Sıfır Atık Yönetmeliği gereğince üzerlerine düşen sorumluluklar anlatıldı.

Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası’nın her geçen gün büyüyen bir turizm kenti olduğunu belirterek, “Modern toplumlar atıklardan gelen kaynakları geri kazanmak zorunda. Dünyada sanayileşme ve kentleşmenin etkisiyle kaynaklar dikkatsizce kullanılmakta. Gittikçe artan oranda karşımıza çıkan atık sorunu, en başta çevreyi daha sonra ise toplumu, aileyi ve bireyi olumsuz yönde etkilemekte. Geleceğin refah seviyesi yüksek ve yaşanabilir kentleri, sıfır atık kentleri olacaktır. Bizim de tüm çabamız Kuşadası’nı bu seviyeye ulaştırmak. Geri dönüşüm konusunda hepimiz üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek zorundayız. Kuşadası Belediyesi olarak turizmin göz bebeği olan kentimizde sürdürülebilir ‘sıfır atık’ çalışmalarını çok önemsiyoruz” diye konuştu.