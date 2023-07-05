UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren Karacasu Afrodisias Antik Kenti ile bağlantılı olan ve yaklaşık 40 yıldır turizme kazandırılması için çalışmalar yapılan Sırtlanini Mağarası gün yüzüne çıkarılmayı beklerken yeniden unutuldu.

23 yıl önce Aydın İl Genel Meclisi tarafından turizme kazandırılması için çalışma başlatılan 07 Mayıs 2007 tarihinde inceleme gezisine katılan dönemin Aydın Valisi Mustafa Malay’ın -kaybolması nedeniyle ülke genelinde gündeme gelen Karacasu Sırtlanini Mağarası bir türlü turizme açılamayınca yeniden unutuldu. İçerisindeki sarkıt ve dikitlerin yanı sıra ilginç şekilleri ve birbirinden farklı dehlizleri ile görenleri kendine hayran bırakan mağara, yaklaşık yarım asırdan bu yana tanıtılmayı bekliyor. Tarihi tam olarak bilinmeyen ancak binlerce yıldır var olduğu düşünülen mağaranın muhteşem doğal güzelliğinin tanıtılması gerektiğini belirten Çamarası Mahallesi Muhtarı Yusuf Sevim, yıllardır bu yönde çaba gösterildiğini ancak yarım asırdan bu yana bir arpa boyu yol alınamadığını belirtti.

Bu zaman kadar pek çok heyetin ziyaret ettiği ve bir an önce turizme kazandırılması gerektiğini belirttiği Sırtlanini Mağarası Aydın Büyükşehir oluncaya kadar İl Genel Meclisi’nin de gündeminden düşmeyen konular arasında yer alıyordu.

İçerisindeki sarkıt ve dikitlerin yanı sıra ilginç şekilleri ve birbirinden farklı onlarca dehlizleri ile görenlerin hayran kaldığı mağara, ilk olarak 2007 yılında gündeme gelmişti. Dönemin Aydın Valisi Mustafa Malay’ın mağarada gezerken kaybolmuş ve valinin kaybolma haberi ile ülke gündemine oturmuştu.

Uzmanların bir milyon yıllık olduğunu iddia ettiği Sırtlanini Mağarası’nın turizme kazandırılması için inceleme yapmak üzere bölgeye giden çok sayıda heyet ve yetkili isme rağmen Sırtlanini Mağarası bir türlü turizme kazandırılamadığı gibi unutulmaya yüz tuttu.

Afrodisias harabelerine yakın bir mesafede bulunan Sırtlanini Mağarası henüz kesin olmamakla birlikte 348 metre uzunluğa sahip ve yer yer 32 metreye ulaşan derinlikte. Ana galerinin uzunluğu 147 metre olarak ölçülen mağaraya 4-5 metrelik bir sürünmeden sonra ulaşılıyor. Ana salon olarak tabir edilen alan, yan yana gelişip duvar şeklini alan sütunlarla 5-6 bölüme ayrılıyor. Salona bağlı tüm odalar sarkıt, dikit ve sütunlarla süslü. Dışarıda ısı 28C, nispi nem yüzde 44 iken, mağara içinde ısı 17C ve nem miktarı da yüzde 85 olarak ölçülüyor.