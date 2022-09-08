Bünyan’da turizme kazandırılan Sultanhanı Kervansarayı, ziyaretçi akınına uğruyor.

Bünyan’da turizme kazandırılan Sultanhanı Kervansarayı, ziyaretçi akınına uğruyor.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen’in talepleri üzerine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın destekleri ile 22 günde halkın hizmetine açılan Bünyan Sultanhanı Kervansarayı ziyaretçi akınına uğruyor. Kayseri-Sivas karayolunun üzerinde olan Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubat zamanında 1232-1236 tarihleri arasında yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı açılışından bu yana yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Kültürel ve tarihi bir miras olan Bünyan Sultanhanı Kervansarayına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve KAYTUR’un destekleriyle sahip çıkmanın, bu yapıyı turizme kazandırarak halkın hizmetine açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, ‘’Bünyan Sultanhanı Kervansarayımız açılışını gerçekleştirdiğimiz günden bu yana hemşehrilerimizin, bu güzergahı kullanan yolcuların ve turistlerin uğrak noktası haline geldi. Karatay Kervansarayı ile iki kervansarayın bulunduğu tek ilçe olma özelliğine sahip Bünyan bu alanda cazibe merkezi haline geliyor. Yapımı devam eden ve tamamlandığında Kayseri’deki ilk ve tek Cam Teras olacak olan Bünyan Kayabaşı Cam Seyir Terası projesi ile bu ilgiyi pekiştirerek, ilçemizi turizm alanında cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu projelerde yanımızda olan, bizimle birlikte hareket eden Kaymakamımız Turgut Gülen’e, bize tüm destek ve katkıyı sağlayan Kayseri Valımız Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.