İlk hedefi turizmde sürdürülebilir projeleri öne çıkarmak, bu projelere destek olmak ve yeni projeler üretmek olan Turizmde Sürdürülebilirlik Derneği TUSDER Başkanı Melek Çubuk, derneğin kuruluşunun tamamlandığını açıkladı.

İlk hedefi turizmde sürdürülebilir projeleri öne çıkarmak, bu projelere destek olmak ve yeni projeler üretmek olan Turizmde Sürdürülebilirlik Derneği TUSDER Başkanı Melek Çubuk, derneğin kuruluşunun tamamlandığını açıkladı.

Melek Çubuk, TUSDER’in kuruluş amacını; doğa ve toplumu kapsayan, fayda yaşatarak ekonomik, toplumsal ve kültürel kalkınma sağlayan markalaşma ve sürdürülebilir turizm ile ilgili projeler geliştirmek olduğunu ifade ederek, "Eğitimler düzenlemek ve turizm faaliyetlerini sürdürülebilirlik perspektifi içinde yeniden ele alarak, girişimlere fayda sağlamak, teşvik etmek ve yeni projeler geliştirilmesine destek olmak amacındayız" dedi.

Gerçekleştirilen ilk Yönetim Kurulu toplantısında; akademisyenler, konunun uzmanları ve profesyonellerden oluşan üyelerin önerileri tartışıldı ve TUSDER’in BOÜ Turizm İşletmeciliği Bölümü ve BÜYEM işbirliği ile gerçekleştirmeyi planladığı “2. Sürdürülebilir Turizm Zirvesi” nin detayları ele alındı. Zirvenin, 2/3 Aralık 2022 tarihlerinde BOÜ Albert Long Hall’da düzenlenmesi konusunda görüş birliğine varıldı ve ele alınacak konular detaylı olarak değerlendirildi. Sürdürülebilir Turizm konusunda uluslararası projeler hazırlama, farklı kurumlar tarafından hazırlanan projelere destek olmanın TUSDER’in hedefleri arasında yer aldığını vurgulayan Çubuk, ayrıca uygulanacak tüm projelerin ülkemizde turizmin sürdürülebilir hale gelmesi ve bununla birlikte toplumun yaşam kalitesinin yükseltmesi gerektiğinin üzerinde de durduklarını ve bu konuda da çalışmalar yürüteceklerini vurgulayarak, TUSDER’in 2022 yılı faaliyetleri konusunda gerçekleştirilebilir önerilerin oluştuğunu ve bu yönde kaynak ve faaliyet planlamalarının yapıldığını ifade etti.

Başkan Melek Çubuk, 2023 yılının ilk günlerinde Genel Kurul yapılacağını belirtti.

TUSDER Turizmde Sürdürülebilir Derneği kurucu üyelerini ve geçici yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Aynur Yavaş - Güzelce Hisar Eğitim Kültür Turizim Derneği Başkanı

Ece Delen - Destination Options Kurucu

Engin Koban - Araştırmacı turizm yazarı, Gastronomi ve Turizm Derneği YKB

Gülcan Tuğ - Pazarlama İletişimi Uzmanı

Kubilay Özben - Öğretim Görevlisi

Linda Urhan Reyhanlı - Tursab YK Üyesi & İta turizm Genel Müdürü

Melek Çubuk - Anima Mice & Event Kurucu

Doç. Dr. Nur Ündey - İletişim ve Marka Danışmanı

Dr. Sema Sertalp - Destinasyon Marka Uzmanı - Ekometre Gazetesi Genel Müdürü

Sevda Yılgaz - Bentour Reisen İstanbul Bölge Müdürü

Sezen Tokdemir - Başardılar Turizm Müşteri İlişkileri Yöneticisi

Sinan Baran Bayar - Sürdürülebilir Turizm Uzmanı