Jolly Yurtiçi Turlar Direktörü Kerem Gökçe, Karadeniz’de yeni oluşturdukları "Karadeniz yaylalar destinasyonu" için Batı Karadeniz bölgesinde inceleme başlattı.

Jolly Yurtiçi Turlar Direktörü Kerem Gökçe, Karadeniz’de yeni oluşturdukları "Karadeniz yaylalar destinasyonu" için Batı Karadeniz bölgesinde inceleme başlattı.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan, "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan ve "Osmanlı’nın parmak izi", "korumanın başkenti", "kendini koruyan kent", "açık hava müzesi" gibi unvanları bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesini merkez alan bir rota oluşturmak için AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ile görüşen Gökçe, 12 ili ve bir çok turistlik merkezi içine alacak bir turizm hareketi başlatacaklarını belirtti. Gökçe, daha önce Anadolu’nun bir çok bölgesinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte yaptıkları "Mirasım Türkiye Projesi"nde bölgeyi daha çok ön plana çıkaracakları, Trakya, Çukurova, Ege, Güney Doğu Anadolu’dan ayrıca Avrupa, İran ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden bu destinasyonu pazarlayacaklarını paylaştı. Gökçe, bu destinasyon için acentelerine information gezisi yapacaklarını kaydetti.