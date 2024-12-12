Kemer Belediyesi Turizm Birimi Sorumlusu ve Meclis Üyesi Cansın Efir, Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu’nda turizmcilerle düzenlenen toplantıda, tanıtım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediyesi’nde turizmcilerle bir araya geldi. İlçe merkezinde bulunan otel yöneticilerinin katıldığı toplantıda, turizmcilere yapılan tanıtım faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Toplantıda bir konuşma yapan Cansın Efir, özellikle Kemer Belediyesi tarafından tekrar hayata geçirilen VisitKemer projesi hakkında turizmcileri bilgilendirdi.

Efir, Ağustos ayından bu yana son derece aktif bir şekilde paylaşımların yapıldığı VisitKemer sayfasının daha büyük kitlelere hitap etmeye başladığını ifade ederek, şunları söyledi:

“VisitKemer projesine Kemer Belediye Başkanımız Sayın Necati Topaloğlu ciddi bir bütçe ayırdı. Kemer’de yer alan STK’lar da elini taşın altına koydu. Kurumsal bir firma ile anlaştık ve Ağustos ayından itibaren çekimlere başlandı. İçerikler üretiliyor. Sayfa aktif şekilde kullanılmaya başladı. Yayınlanan videolar şu an için tamamen organik olarak 20 bin rakamının üzerine çıkmaya başladı. Rakamları daha yukarıya çekmeyi hedefliyoruz. Onun için de öncelikle mavi tik almak için gerekli başvuru yapıldı. Ocak ayından itibaren sponsorlu reklamlara çıkacağız. Bu sayede erken rezervasyonlara da katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ocak ayından itibaren Kemer Belediyesi’nin desteğiyle sponsorlu paylaşımlara başlayacağız. Bu konu hakkında Kemer’e en çok turist gönderen tur operatörlerini ziyaret ederek gerekli bilgilendirmeleri yapmaya devam ediyoruz. Hedefimiz, acentelerin ofislerinde bulunan televizyonlarda ve sosyal medya hesaplarında Kemer’in tanıtım videolarını VisitKemer etiketiyle yayınlamaları.”

Mayıs ayında Kemer’e YouTuberların geleceğini belirten Efir, “Şu anda görüşmelere başladık. Kendi branşlarında profesyonel olan insanları davet ediyoruz. Örneğin gastronomi ve spor gibi alanlarda uzman olan YouTuberlar kendi alanlarında çekimler yapacak” dedi.

Efir ayrıca tur operatörlerinden aldıkları verilere göre erken rezervasyon oranlarının bir önceki seneye kıyasla artışta olduğunu sözlerine ekledi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise turizm tanıtım çalışmalarını yürüten Cansın Efir ve belediye personeline teşekkür ederek, düzenlenen turizm fuarlarında yaptıkları çalışmalar ve tur operatörleri ile gerçekleştirdikleri birebir görüşmeler hakkında turizmcilere bilgiler verdi.