Antalya Burada Turizm, çok isimli panele ev sahipliği yapacak. Sherwood Exclusive Kemer Otel’de düzenlenecek Mesut Yar ile ’Burada Turizm Çok’ isimli panel ve Tourism Journal sitesinin "Yaza Merhaba Lansman Partisi" sektör temsilcilerini bir araya getirecek.

Türkiye ve dünyanın önde gelen turizm destinasyonlarından olan Antalya’da düzenlenecek panelin moderatörlüğünü gazeteci ve televizyon programcısı Mesut Yar üstleniyor. Akşam ise Tourism Journal haber sitesinin sektöre tanıtılacağı lansman çerçevesinde ünlü sanatçı Ömür Gedik sahne alacak.

Turizmciler konuşacak

Turizm yatırımcıları, turizm profesyonelleri, ulusal ve yerel basın temsilcileri, influencer’lar, STK temsilcileri ve akademisyenlerin katılacağı panelde; Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar “Antalya ve Turizm” konusunu Mesut Yar ile masaya yatıracak. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ise Mesut Yar ile ’Türkiye ve Turizm’ konulu bir oturum gerçekleştirecek.

Sherwood Resorts & Hotels YKB Hasan Ali Ceylan ve Gloria Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi/ATSO Başkan Yardımcısı Fatih Kabadayı “Resort Turizmi” oturumunda Mesut Yar’ın sorularını yanıtlayacak. Etkinlikte ayrıca “Havacılık ve Turizm”, “Turizm Sektöründe İnsan Kaynakları ve Eğitim” konularında oturum gerçekleştirilecek.

Antalya’da kent gastronomisi konusunda “Gastronomi Turizm” oturumu düzenlenecek. Son dönemde en popüler konulardan biri olan teknoloji ve yazılım konusunda ise “Turizmde Dijital Dönüşüm” başlıklı oturumda Mesut Yar ile katılımcılara ayrıntılı bilgiler paylaşılacak.