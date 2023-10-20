Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği tarafından düzenlenen Turizm Yatırım Forumu’nun üçüncüsü (Tourism Investment Forum-TIF) bu yıl 29 Kasım tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türkiye’nin yatırımlarını öne çıkartmaya yönelik çalışmalarına yoğun olarak devam ediyor. Bu çalışmaların en önemli uzantılarından birisi 29 Kasım tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Tourism Investment Forum. Etkinlik bu yıl üçüncü defa düzenlenecek.

Turizme yön veren fikir önderleri, uluslararası yatırımcılar, finansal kuruluşlar, bankalar ve fonlar, yerli/yabancı otel ve turizm tesisleri yatırımcıları ve işletmecileri, uluslararası zincir ve markaların yöneticileri, finans, hukuk ve proje geliştirme danışmanları, gayrimenkul geliştirme şirketleri, kruvaziyer limanları, marinalar, hava yolları, yenilikçi ve teknolojik oyun kurucuları ve yeni nesil yatırımcılar, online seyahat acenteleri, tur operatörleri, kamu kuruluşları katılımıyla önemli bir organizasyon olan Tourism Investment Forum (TIF) destekçileriyle hem Türk hem de dünya turizmine şekil verecek bir organizasyon olma hedefi taşıyor. TIF 2023’ün Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve TTYD’nin üyesi bulunduğu Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) stratejik ortaklığında gerçekleşeceği belirtildi.

Turizm yatırımlarının geleceğini belirleyecek başlıklar

Turizm sektörüne yön vermek, sürdürülebilir destek sağlayacak modelleri oluşturmak, finansal yapıyı güçlendirmek, ihracat için destekler oluşturmak ve Türkiye’den global turizm zincir markalarını ortaya çıkarabilmek gibi pek çok konu başlığının yerli ve yabancı üst düzey konuşmacılar tarafından tartışılacağı TIF 2023’e 500 yerli ve yabancı yatırımcının katılımı bekleniyor.

TTYD Başkanı Oya Narin, “Turizme ve turizm yatırımlarına yönelik güçlü planların, büyük vizyonun ve gerçekçi stratejilerin paylaşılacağı TIF 2023 dev bir buluşma noktası olacak. Uluslararası yatırımcı, otel markası, işletmeci, Türkiye’nin gelişen turizm potansiyeline yatırım yapmak isteyen finans kurumu, banka ve fon temsilcilerini bir araya getirerek, turizm ve otelcilikte yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi ve Türkiye’yi üst düzey bir yatırım destinasyonu olarak tanıtmayı amaçlıyoruz. TIF 2023 aynı zamanda bölgenin turizm yatırımları açısından tek B2B platformudur. TIF 2023 katılımcılarla birlikte sektöre yeni ve yenilikçi modeller oluşturmayı hedeflemektedir” dedi.