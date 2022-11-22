Bodrum’da turizm sezonunun bitmesinin ardından inşaat sezonu başladı. Yaz sezonunda duran inşaat projeleri yeniden hayata geçerken yeni inşaat çalışmaları da dikkatlerden kaçmadı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi yapı kontrol müdürlüğü de kaçak yapılarla ilgili sahaya indi.

Bodrum’da turizm sezonunun bitmesinin ardından inşaat sezonu başladı. Yaz sezonunda duran inşaat projeleri yeniden hayata geçerken yeni inşaat çalışmaları da dikkatlerden kaçmadı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi yapı kontrol müdürlüğü de kaçak yapılarla ilgili sahaya indi.

Bodrum’da her yıl yaz sezonun başında duran ve sezonun bitmesiyle yeniden başlayan inşaatlar çalışmaları bu yılda hız kesmeden devam ediyor. Geçen yıldan kalan 200 inşaat çalışması deva ederken bu yılda eklenen 100 inşaat projesiyle Bodrum’da inşaat sezonu başladı. Tüm projeleri teker teker yerinde inceleyen ve kaçak yapıların yıkımına devam eden Bodrum belediyesi ekipleri Bodrum genelinden irili ufaklı yaklaşık 34 inşaat firmasına ceza yağdırdı. Usulsüz yapılan yapılar karşı göreve geldiği günden berri savaş açan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Bodrum’u ranta kurban etmemek için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “15 Ekimden sonra yeni ruhsat alan bütün şantiyeleri ya da geçtiğimiz yıllarda ruhsat alıp devam eden şantiyeleri denetliyoruz. İş güvenliği ile ilgili eksiklikleri ya da çevreye verdikleri bazı rahatsızlıkla ilgili eksiklikleri tamamlatmaya çalışıyoruz. 167 civarında şantiyeyi denetledik, 34’üne işlem yaptık. Zabıta marifetiyle denetimlerimiz sürüyor. Ruhsat almış çalışmalarını sürdüren şantiyelerde çok da büyük sorun yok ama şöyle bir şey var imar barışı beklentisiyle kaçak yapılaşma büyük oranda arttı. Bu konuda hükümetimizin bir açıklama yapması gerekiyor. İnsanlar çıldırmış gibi kaçak eklentiler yapmaya çalışıyorlar. Bizimde aldığımız bilgilere göre herhangi bir şekilde imar barışına dair bir bilgi yok. Biz işlemlerimizi sürdürüyoruz. Para cezaları kesiyoruz, suç duyurularımızı yapıyoruz, yıkımlara devam ediyoruz ama bütün bunlara rağmen imar barışı beklentisi nedeniyle kaçak yapılaşma devam ediyor. Vatandaşlarımıza söyleyeceğim şudur, hiç kimsenin yaptığı yanına kalmaz bu kaçak yapı yapmaya çalışanlara elbet devletimiz ve belediyemiz gerekeni yapacaktır” dedi.

Kaçak hafriyata savaş açtı

Bodrum’da hafriyat sahalarının çok az olduğunu dile getiren Aras “İnşaat süreçleri Bodrum’da yoğun gidiyor, haliyle bu hafriyatı da tetikliyor. Hafriyat aslında doğal yapıyı bozan bir durumdur. Hafriyat yapılmadan inşaat yapmanın bir kere yolunu kesinlikle bulmalıyız. Hafriyat döküm yerimiz maalesef şu anda yok ya da doldu son raddelerini yaşıyor. Hafriyat noktalarını yöneten büyükşehir belediyemiz ve onlarda yeni hafriyat döküm sahaları arıyor. Yarımadanın arkeolojik sit özelliği dolayısıyla hafriyat döküm alanı bulmakta zorlanıyoruz. Orası ya hazine arazisi ya mera ya da doğal sit alanı gibi bir yerlerden kesinlikle dokunuyor. O yüzden yarımada içerisinde şu anda hafriyat döküm alanı yok. Bunun için biz geri dönüşüme önem veriyoruz. Gelen hafriyatları işlemek için büyük şehir belediyemiz geri dönüşüm tesisi kuracak. Yarımada genelinde çıkan bütün hafriyatı burada bertaraf edemeyiz. Bunun dışında çok ciddi anlamda kaçak döküm sıkıntısı var. Doğanın herhangi bir yerine, dereye ya da orman alanına çok ciddi bir kaçak döküm var” şeklinde konuştu.