MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, ‘Turizm Sektöründe Siber Güvenlik Zirvesi’nde yaptığı konuşmada turizm sektöründe siber güvenliğin çok önemli olduğunu belirterek düzenledikleri zirve ile siber güvenlik konusunda turizm sektöründe farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Savunma Sanayi Başkanlığı, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi işbirliği ile ‘Turizm Sektöründe Siber Güvenlik Zirvesi’ gerçekleştirildi. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen zirvede düzenlenen panelde ise katılımcılara kişisel verilen korunması kanunu kapsamında otellerde uyulması gereken güvenlik tedbirleri, e-posta saldırılarına karşı farkındalık tatbikatları, otellerde en çok yaşanan siber güvenlik olayları ve çözüm yolları, açık kaynak özgürlüğü, siber tehdit istihbaratı konularında bilgiler verildi. Panelin ardından turizmci iş adamları ile siber güvenlik firmaları arasında ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

Farkındalık oluşturulacak

Zirvenin açılış konuşmasını yapan MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, turizm kenti olan Manavgat’ta turizm sektöründe faaliyet gösteren firmaların dijitalleşen dünyada rekabet şartlarını en az riskle gerçekleştirebilmeleri için toplantıya büyük önem verdiklerini söyledi.

Başkan Güngör konuşmasında şunları söyledi: “Manavgat, eşsiz doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve kültürel zenginlikleriyle turizm sektöründe Türkiye’nin önde gelen destinasyonlarından biridir. Ancak hızla gelişen ve dijitalleşen dünyada, sektörümüz fırsatlarla birlikte veri ihlalleri, siber saldırılar ve sistem kesintileri gibi ciddi tehditlerle karşı karşıya kalmaktadır. Bugün burada, bu tehditlere karşı neler yapabileceğimizi tartışmak, yenilikçi çözümler geliştirmek ve sektörümüzü daha güvenli hale getirmek için bir aradayız. Amacımız, turizm sektörünün dijital dönüşüm sürecini güvenli bir şekilde ilerletebilmesi için farkındalık oluşturmak ve iş birliği imkânlarını güçlendirmektir. Panel boyunca uzman konuşmacılarımızın değerli görüşlerini dinleyecek, siber güvenlik alanındaki en son gelişmeler ve en iyi uygulamalar hakkında bilgi edineceğiz. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen başta BAKA’ya, Savunma Sanayii Başkanlığına, Siber Vatan ve Siber Güvenlik Kümelenmesi uzmanları ve firmaları olmak üzere tüm ekiplere, etkinliğimize değer katan siz kıymetli misafirlerimize de teşekkür ediyorum. Bu salonu bize tahsis eden Manavgat Belediye Başkanımız Dr. Niyazi Nefi Kara’ya şükranlarımı sunuyorum”.

Turizmde dijitalleşme sektöre büyüme fırsatı sundu ancak riskler var

BAKA Genel Sekteri Volkan Güler ise turizm de Türkiye’de ki yatak kapasitesinin yüzde 40’ını karşılayan Antalya’da Manavgat, Alanya ve Serik’in gecelik konaklama açısından gelen turistlerin yarısından fazlasını ağırladığını belirterek bu rakamın Antalya havalimanının 80 milyon yolcu kapasitesine ulaşması ile artacağını söyledi. Turizmin çeşitlendirilmesi amacıyla çalışmaların sürdüğünü ifade eden Güler, turizmde dijitalleşmenin sektöre büyüme ve çeşitlendirme fırsatları sunduğunu ancak risklerin varlığını da kabul ettiklerini ifade etti.

Sürdürülebilir turizmin uzun vade de güven ilişkisine dayandığının altını çizen Güler, dijital ortamda bu güvenin güçlendirilmesinin önemine de vurgu yaptı. Manavgat’ta düzenlenen siber güvenlik paneli ile turizm sektörü ve siber güvenlik kurumlarının işbirliğinin artırılmasının hedeflendiğini ifade eden Güler, iş gücü ve üretimde millileşmenin ülke güvenliği ile ilgili önemli bir konu olduğunu belirterek, Siber Vatan konseptinin de oluşturulacağını söyledi.

Bilişim sistemlerinde güçlü olunması gerekiyor

Türkiye’nin savunma sanayinde önemli bir noktaya geldiğini ifade eden Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Genel Koordinatörü Alparslan Kesici, bu başarının genç mühendisler tarafından sağlandığını ancak bunun da zor aşamalardan geçtiğini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiği, İsrail’in ise Gazze’de Filistinlilere yönelik sürdürdüğü soykırım faaliyetlerinin bulunduğu dönemde Türk Savunma Sanayisinin dost ve müttefik ülkelere güven verdiğini ifade eden Kesici, “Bu savaş ortamında, savunma alanında güçlü olmamızın yanında, siber güvenlik ve bilişim sistemlerinde de çok güçlü olmamız gerekiyor. Geçenlerde malumunuz bir İsrail’in Lübnan’da çağrı cihazlarına yönelik bir atağı oldu değil mi? Bu siber saldırı oturduğu yerden çok planlanmış, programlanmış bir olay. Şimdi bu şunu gösteriyor, bizim kendi mühendislerimizin geliştirdiği ürünlerin daha çok kullanmamız, daha çok yaygınlaştırmamız, daha çok destek olmamız gerekiyor” dedi.

Siber güvenlik ve bilişim sistemlerinin güçlenmesinin Türkiye’nin siber egemenliği ve dijital egemenliğinin bir göstergesi olduğunu ifade eden Kesici, “Birçok sektörle bir araya geliyoruz ama otel işletmecilerimiz ile zaman zaman bir araya geldiğimizde onların da çeşitli problemlerle karşılaştığını görüyoruz. Biz diğer sektörlerimizin yanında olduğumuz gibi, çünkü bize bizden başka dost yok. O kullandığımız global üreticiler zamanı geldiği zaman kendi kafasına göre hizmet ediyor ve ondan bir anda ters dönebiliyor. Buna sebebiyet vermeden, buna gerek kalmadan, otel işletmecilerimizden de bizim ricamız yerli ürünlere fırsat verin” dedi.