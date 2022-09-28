Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) Turizm Platformu, 27 Eylül Dünya Turizm Günü’nde, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın da katıldığı panelde sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirdi

Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) Turizm Platformu, 27 Eylül Dünya Turizm Günü’nde, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın da katıldığı panelde sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirdi

Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleşen panelde, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, İNKAY eski Başkanı Talat Kanbir ve DİSK’e bağlı Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mustafa Yahyaoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

İlginin son derece yoğun olduğu panele Muratpaşa Belediyesi Başkanvekili Murat Şimşek, CHP Antalya Milletvekilleri Çetin Osman Budak ve Rafet Zeybek, Ukrayna’nın Antalya Konsolosu Emi Rustamov, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra Göynük Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencileri katıldı.

Panelde eski Bakan Günay, “Turizm başkenti Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen bu organizasyon sektör için çok kıymetli bir buluşmayı temsil ediyor. Muratpaşa Belediye Başkanı Sayın Ümit Uysal’ın nezdinde etkinlikte görev alan tüm arkadaşlara ve katılımcılara teşekkür ederim” diye konuştu.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Kuk ise dünyada yaşanan sıkıntılara rağmen beklentilerin üstünde bir sezon geçirdiklerini ifade ederek ASSİM Turizm Platformu çalışmalarını takip ettiklerini, Belediye Başkanı Ümit Uysal’a sektöre verdikleri önem ve destek dolayısıyla teşekkür etti.

POYD Başkanı Atmaca, çalışanı, patronu ve kamu otoriteleriyle bütüncül bir anlayışın Antalya’ya çok yakıştığını ifade ederek bu etkinliklerin sürdürülebilir olmasını temenni ettiğini söyledi. Sendika Başkanı Yahyaoğlu ise ASSİM Turizm Platformu’nun daha önce gerçekleştirdiği çalıştayda ‘nitelikli işçi’ sorunun ortaya konduğunu belirterek Muratpaşa Belediyesi ve ASSİM işbirliği ile başlatılan meslek edindirme kurslarının bu sorunun çözümünde etkili olduğunu dile getirdi. İNKAY eski Başkanı Kanbir, sektörün bu tarz buluşmalara ihtiyaç duyduğunun altını çizdi ve Başkan Uysal ve ASSİM Turizm Platformu bileşenlerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.