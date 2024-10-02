Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksek Okulunda Narkotik Vaka Analiz Sistemi konusunda eğitim verildi.
Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) faaliyetleri kapsamında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne bağlı Marmaris Turizm Meslek Yüksek Okulunda eğitim gören 250 kişilik öğrenci grubuna Narko Gençlik eğitimi verilerek UYUMA Aplikasyonu ve NARVAS (Narkotik Vaka Analiz Sistemi) projesi tanıtıldı.
Kaynak: iha