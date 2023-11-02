Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki turizm merkezi Sera Gölü’nün kıyısında bulunan bir sosyal tesiste bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Alınan bilgiye göre, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait sosyal tesiste, bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın, kısa sürede tüm tesisi kapladı. Yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, yangın nedeniyle bölgede yoğun bir duman kütlesi oluştu. Yapılan çalışmalar sonrasında yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, soğuta çalışmaları sürüyor.

Yangınla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, “Tesisimizde saat 11.30 sıralarında nedeni belli olmayan bir durumdan dolayı bir yangın çıkıyor. Arkadaşlarımız müdahale etmesine rağmen ahşap yapı olması nedeniyle yangın büyüyor ve itfaiyeye haber veriliyor. Herhangi bir can kaybı ve yaralımız yok. Bu bizim için sevindirici” ifadelerini kullandı.