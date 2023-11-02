Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki turizm merkezi Sera Gölü’nün kıyısında bulunan bir sosyal tesiste bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangında tesiste büyük maddi hasar oluşurken, yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait sosyal tesiste, bugün öğle saatlerinde ilk belirlemelere göre tesisin bacasının alev alması sonucu yangın çıktı. Yangın, kısa sürede tüm tesisi kapladı. Yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, yangın nedeniyle bölgede yoğun bir duman kütlesi oluştu. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.