Antalya’nın Kemer ilçesindeki orman yangını 17 saattir devam ediyor. Denizden su alan helikopterlerin çalışmalarını plajda turistler izlerken, yangın alanı havadan da görüntülendi.

Kemer ilçesinde dün akşam sat 21.08’de başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Sabah saatlerinde kontrol altına alınmak üzere olan yangın, öğe saatlerine doğru rüzgarın şiddetiyle geniş bir alana yayıldı. Bin 50’nin üzerinde personelin karadan müdahale ettiği yangın söndürme çalışmalarına 12 uçak, 22 helikopterle denize alçalarak su aldıktan sonra alevlerin üzerine döküyor. 7-8 helikopterin denizden su aldığı anları, plajdan turistler ilgiyle takip etti. Kemer-Antalya yoluna inmesi engellenen yangın yüksek kesimlerde etkisini devam ettiriyor. Ağaçların sık, arazinin sarp olması nedeniyle karadan müdahale zaman zaman güçleşiyor. Uçak ve helikopterlerle yapılan sortilerle yangın söndürülmeye çalışılıyor. Yoğun hava trafiğinin yaşandığı bölgede yanan alan ve yangının devam ettiği bölge havadan da görüntülendi.

Öte yandan turizm merkezi Kemer’in plajlarından denize giren vatandaşlar, yüksek kesimdeki yoğun dumanı ve helikopterlerin çalışmalarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.