Turizm Kongresi, turizm paydaşlarını Antalya’da bir araya getirdi. Turizm sektörünün paydaşlarının katılım sağladığı bu özel etkinliğe son dönemde turizm alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Denizli Büyükşehir Belediyesi davet edilen tek belediye oldu.

17-18 Şubat 2025 tarihleri arasında Antalya Gloria Golf Resort’ta "Eğitim, İletişim ve Dayanışma" temalarıyla düzenlenen kongreye ülke genelinden seyahat acentaları, bölge temsilcileri, sektörle ilişkisi olan yazılım firmaları, akademisyenler, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan yaklaşık bin 600 katılımcı katıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun liderliğinde son dönemde turizm alanında yaptığı çalışmalarla dikkatleri üzerine toplayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, turizmin kalbinin attığı kongreye davet edilen tek belediye oldu.

Denizli tanıtımı hız kesmiyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kongrede stant açarak ilin tarihi, doğal ve kültürel değerlerini doğrudan seyahat acentalarına tanıtma ve bağlantı kurma şansı yakaladı. Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt’un başkanlık ettiği Büyükşehir Belediyesi ekibi 2 gün boyunca yoğun talep ve sorulara karşılık vererek Denizli’nin turizm alanındaki kararlılığını anlattı.

Turizmin profesyonellerine fırsat ve imkanlar anlatıldı

"Turizm Kenti Denizli" üst başlığı altında antik kentler vurgusu ile il merkezinin de turizmden payını almasını sağlamak amaçlı yapılan çalışmalar turizmin profesyonellerine anlatıldı. Özellikle Pamukkale girişleri ve il merkezindeki otopark sorunu gündeme getirildi. İl merkezindeki tur araçlarının otopark sorunun çözüldüğü bilgisi ilgililerle paylaşıldı.