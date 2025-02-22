Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Turizm, Tanıtım ve Sanat Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, kentin turizm potansiyelini en üst düzeye çıkarma hedefiyle Ahmetli ve Gölmarmara ilçelerini ziyaret edip bir dizi incelemede bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Turizm, Tanıtım ve Sanat Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeleri, Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş ve Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan'ı ziyaret ederek ilçelerin turizm potansiyeli hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyarete Komisyon Başkanı Lütfi Akdağ ve komisyonda görev alan meclis üyeleri ile Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Özcan Çetin ve ilgili şube müdürleri katıldı. İncelemeler sırasında Ahmetli'deki Tarihi Tren İstasyonu, Gölmarmara'daki Kaymakçı Kazı Alanı, Gölmarmara halkı tarafından NATO Tepesi olarak adlandırılan bölge, Şahuban Camii, Halime Hatun Camii ve Gördes Barajı gibi önemli turistik noktalar ziyaret edildi.

Görüşmelerde, bölgenin doğal güzellikleri, tarihi mirası ve gastronomik zenginliklerinin ön plana çıkarılması için yapılması gerekenler değerlendirildi. Komisyon tarafından, öncelikle ilçelerde bulunan tarihi yapılar, antik kentler ve dini mekanların restorasyon sürecinin hızlandırılması gerektiği vurgulanırken bu süreçle birlikte, turizm haritasının oluşturulması ve kültürel varlıkların tanıtımının artırılması için yapılması gerekenler ele alındı. Ahmetli Tren İstasyonu gibi tarihi ulaşım yapılarının korunarak turizme entegre edilmesi için çalışma başlatılması, bölgenin tanıtımı için festivaller ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi, dijital ve basılı tanıtım materyallerinin hazırlanması, ilçelerin turistik değerlerinin öne çıkarılması için yapılması gerekenler de konuşuldu. Ekoturizme yönelik olarak ise Gördes Barajı ve çevresinin doğa turizmine uygun hale getirilmesi, su sporları, doğa yürüyüşleri ve kamp alanları gibi aktivitelerin teşvik edilmesi kararlaştırıldı.

Komisyon üyelerinin ilçelerde gerçekleştirdiği kapsamlı saha çalışmaları, Manisa’nın değerlerini daha fazla tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmak, kentin turizmde hak ettiği konuma ulaşması için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.