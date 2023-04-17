15-22 Nisan arası gerçekleşecek olan Turizm Haftası, ülkemizde yaşanan ve Asrın Felaketi diye anılan deprem dolayısıyla farklı bir formatta kutlanacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, yaptığı açıklamada, “Önceki yıllarda Turizm Haftasında açılış, yemek yarışmaları, folklor gösterileri, resmî törenler yapılırken bu yıl etkinliklerde yeni bir konsept uygulandı. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle tüm müzikal ve eğlence türü etkinlikler iptal edilip onun yerine Erzurum lezzetlerinin depremzedelere ulaştırılması amacıyla bir dizi hazırlık yapıldı. Deprem bölgesinde kurulan iftar ve sahur sofralarına Erzurum Kadayıf Dolması, Erzurum Ketesi, Erzurum Hamur Tatlıları ve Kahvaltılık Ürünler hazırlanarak gönderildi. Ramazan’ın ilk gününden itibaren her hafta bu ürünler hazırlanarak Palandöken İlçe Kaymakamlığımız vasıtasıyla Hatay, Adıyaman, Maraş ve Malatya’ya gönderildi. Bu konuda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yemekhane görevlileri, kadın kooperatiflerimiz, Erzurum esnaflarımız ve Palandöken Kaymakamlığımız ciddi katkılar sağladılar. Böylece yaraların sarılmasında bir nebze de olsa etki yapmış olduk.” dedi.