Antalya’nın seçkin etkinlik alanlarından NEST Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan 5. Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT, bu yıl “Diversity in Hospitality” (Turizm ve Gastronomi Sektöründe Çeşitlilik) temasıyla sektöre yön veren isimleri ağırlayacak.İSTAN BUL (İGFA) - 5. Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT, 1-2 Şubat 2025 tarihlerinde Antalya’daki NEST Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. “Diversity in Hospitality” (Turizm ve Gastronomi Sektöründe Çeşitlilik) temasıyla gerçekleşecek zirve, sektörün öncü isimlerini bir araya getirerek dikkat çekecek.

İşletmeler, yerel ve uluslararası stratejilerle misafir ihtiyaçlarına odaklanıyor ve benzersiz hizmet anlayışlarıyla rekabet ediyor. Sektör, farklı kültürel anlayışlar, gelenekler, ekonomik yapılar ve teknolojik gelişmelerle şekilleniyor. Misafirlerin beklentileri, destinasyonların kültürüne, sosyo-ekonomik seviyelerine ve kişisel tercihlerine göre değişiyor. Örneğin Batı kültürlerinde lüks ve konfor ön planda tutulurken, Doğu kültürlerinde misafire gösterilen misafirperverlik ve geleneksel hizmet anlayışları öne çıkıyor. Bunun yanı sıra, dijitalleşmenin etkisiyle hızla gelişen teknolojiler, konaklama işletmelerinin sunduğu hizmetleri daha erişilebilir, hızlı ve kişisel hale getiriyor.

Teknolojinin sunduğu fırsatlar, misafirlere daha özgün deneyimler yaşatmayı hedefleyen işletmeler tarafından inovatif bir şekilde kullanılıyor. Bu farklılıklar, her bir otelin sunduğu deneyimi, konukların beklentilerini ve sektördeki rekabetin şekillenmesini doğrudan etkiliyor. Ağırlama sektörü, sadece fiziksel bir barınma alanı sunmanın ötesinde, misafirlerin kültürel birikimlerini, duygusal ihtiyaçlarını ve sosyal etkileşimlerini dikkate alarak her birine özel bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Bu durum, ağırlama sektörünün sürekli gelişen, çeşitlenen ve yeniliklere açık bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.

Tüm bu veriler ışığında bu yılki zirvede, ‘Turizm ve Gastronomi Sektöründe Çeşitlilik’ teması ile ağırlama sektöründe kültürel farklılıkların rolü, teknolojinin sektördeki yeri ve sunduğu yenilikler, misafir beklentilerindeki çeşitlilik, sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamalar gibi konular sektörün önde gelen profesyonelleri, yatırımcıları ve uzmanları tarafından ele alınacak. Paneller ve söyleşiler, katılımcılara sektördeki yenilikçi yaklaşımları ve geleceğe dair öngörüleri sunacak.

Zengin İçerik, Geniş Katılımcı Profili

Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT, her sene olduğu gibi yeni temasında da gastronomi sektörünün önde gelen isimleri ile birlikte turizm ve ağırlama sektörünün yatırımcıları, otel ve restoranların üst düzey yöneticileri, gastronomi profesyonelleri, F&B direktörleri, satın alma müdürleri, şefler, gastronomi yazarları, gastronomi ve turizm endüstrisinin destekçileri, seyahat acenteleri ve marin turizmi profesyonelleri gibi sektöre değer katan önemli isimleri buluşturacak.