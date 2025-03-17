Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Barış Seyhan tarafından düzenlenen ve Turist Rehberi Mahmut Zahiroğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı "Turist Rehberliği Nedir? Ne Değildir?" semineri, öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili olarak katılımcı öğrencileri bilgilendiren Mahmut Zahiroğlu, konuşmasında şunları söyledi:

"Turist rehberliğinin temel görevleri; grup yönetimi, kültürel yeterlilik, güvenlik sağlama ve kuvvetli iletişim becerileridir. Bunlara ek olarak rehberlik yaparken daima ülkenizin değerlerini bilmeli ve bu değerlere sahip çıkmalısınız. Bir rehberin yapması gereken en önemli noktalardan biri de görünür olmaktır. Bu kapsamda turistleri gezdirdiğiniz yerlerde takip edilmesi kolay bir şekilde yürümeli ve anlaşılır bir dil kullanmalısınız. Bu becerileri elde etmek için sıklıkla sunum çalışır şekilde pratik yapmalısınız. Turistler, karşılarında özgüvenli ve bilgili rehberler isterler. Siz de bu becerileri kazanmak adına turlara turist olarak katılabilirsiniz. Böylece turist rehberlerini gözlemleyerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Bir turist rehberinin sahip olması gereken diğer önemli yetenek ise kriz yönetimidir. Turist rehberleri, beklenmedik durumlarla karşılaştığında soğukkanlılıklarını koruyabilmelidir. Rehberler gezdikleri yerlerde turistlere karşı doğru müdahalelerde bulunabilmeli ve grubu güvenli bir şekilde yönlendirebilmelidir. Bunların yanı sıra turist rehberliğinde bilgi aktarılırken, kişisel görüşlerimizi bir kenara bırakmalı ve her zaman objektif bir bakış açısı sunmalıyız. Aynı zamanda ziyaretçilerin bilinçli kararlar almasına da yardımcı olmalıyız. Sonuç olarak rehberlik mesleği, sadece bir iş değildir. Rehberlik aynı zamanda insanlara ilham vermek ve onların deneyimlerini zenginleştirmek adına büyük bir sorumluluktur."

Seminer, öğrencilerle yapılan soru-cevap kısmının ardından sona erdi.