Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve iki gün sürecek olan “4. Kariyer Günleri” Turizm Fakültesi Fuaye Alanı’nda başladı.

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve iki gün sürecek olan “4. Kariyer Günleri” Turizm Fakültesi Fuaye Alanı’nda başladı.

4. Kariyer Günleri’nin açılışına Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Emir, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Eskişehir, Bilecik ve Kütahya Bölge Başkanı Özgür Ersoy’un yanı sıra çok sayıda turizm firmasından temsilciler, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

“Öğrencilerimizi sektör ile buluşturmak çok önemli”

Kariyer Günleri’nin açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Üniversite olarak yükseköğretimin temel amacı; işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda mesleğin gerektirdiği bilgi beceri ve yetenekleri öğrencilerimize öğretmek. Bu anlamda bu tür kariyer etkinlikleri sektörün beklentilerini öğrenmek ve sektörün ihtiyaçlarını tespit etmek anlamında oldukça kıymetli. Güzel bir etkinliği daha sizlere duyurmak isterim. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin himayesinde 1-2 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İç Anadolu Kariyer Fuarı’na (İKAF’23), Üniversitemiz ev sahipliği yapacak. Siz sevgili öğrencilerimiz ve kıymetli sektör temsilcileri, çalışanları ve duayenleri çok daha büyük bir kitleyle ve enerjiyle buluşma imkanına sahip olacaklar. Herkesi İKAF’23’e bekliyoruz.”

“Turizm sektörünü daha ileriye götürmek için çalışıyoruz”

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Emir ise etkinliğin açılışında şunları aktardı:

“Üniversitemizin misyonunu ve vizyonunu yaşatmaya çalışan bir fakülte olarak geçtiğimiz son on yılda üç bölümde toplam 618 mezun öğrenci vermiş bulunmaktayız. Turizm sektörünü daha ileriye taşımak için bugün yetiştirmekte olduğumuz öğrencilerimiz için girişimci ve yönetici vizyonuyla hareket ediyoruz. Eskişehir’deki ve Türkiye’deki farklı otel ve restoran zincirleriyle turizm ve seyahat acenteleri, organizasyon firmaları çok değerli paylaşımlarda ve katkılarda bulunacaklardır. Etkinliğimizde; 26 otel işletmesi 12 seyahat acentesi 3 yiyecek-içecek işletmesi olmak üzere toplam 41 işletme bulunmakta. Tüm turizm firmalarına katkıları için teşekkür ediyoruz.”