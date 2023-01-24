Düzce Gençlik Spor Bakanlığı yurtlarında kalan öğrenciler Konuralp Prusias ad Hypium Antik Kenti’ni gezdi.

Düzce Gençlik Spor Bakanlığı yurtlarında kalan öğrenciler Konuralp Prusias ad Hypium Antik Kenti’ni gezdi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı yurtlarında kalan öğrenciler, Batı Karadeniz Bölgesinin tek antik kenti olma özelliği taşıyan Konuralp Prusias ad Hypium Antik Kent’i inceledi. Konuralp Yurdu’nda kalan ve Arkeoloji Bölümü okuyan Hediye Şimşek’in anlatımıyla konuralp müzesi, antik kent ve tarihi su kemerleri ziyaret edilerek öğrencilere bilgiler verildi.

Antik Tiyatro’yu hayranlık ve ilgi ile inceleyen gençler, bol bol da fotoğraf çektirdi.