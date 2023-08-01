Turizm eğitiminde 5 yıl süreyle akredite edilen ilk bölüm olmayı başaran İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, sektörle güçlü iş birliği ve öğrencilerine sağladığı 3 yabancı dilde eğitim alma imkanıyla fark oluşturdu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2014 yılından bu yana faaliyet gösteren Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) tarafından 5 yıl süreyle akredite edildi. Öğretim kadrosu ve planı, yönetim yapısı, eğitim altyapısı, kurum desteği ve program öğrenme çıktıları gibi birçok başlık altında yapılan incelemeyi başarıyla geçen İEÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, yaklaşık 1 yıl önce eğitim kalitesini tescilledi.

Şimdiye kadar yaklaşık 150 mezun veren program, mezun istihdamındaki yüksek oranıyla da dikkat çekti. Güçlü ve sektörde öncü olan markalarla iş birliği protokolleri imzalayan İEÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, öğrencilerinin iş dünyasıyla kolayca buluşmasını sağladı. İngilizce ve Almancanın yanı sıra öğrencilerine seçecekleri üçüncü yabancı dilde eğitim alma imkanı da veren program, alanında uzman isimleri derslerde konuk ederek gençlerin çevre edinmesini ve kendilerine doğru bir kariyer rotası belirlemesini sağladı.

İEÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder, nitelikli gençlerin turizm sektörüne kazandırılmasının büyük önem taşıdığını ve bu konuda öncü bir görev üstlendiklerini söyledi.

Önder, “Turizm, çok geniş bir sektör. Çevirmenden havacılık ve otel sektöründe çalışacak kişilere kadar birçok bileşeni olan bir alan. Turizmde gelişmek için doğru yatırım ve planlama kadar, nitelikli iş gücünü sağlamak da çok önemli. İşte biz, tam da bu noktada varız. İzmir, turizmde her daim merkez olabilecek, nitelikli insan kaynağının çıkış noktası özelliğini koruyabilecek bir şehir. Biz de üniversite olarak ülkemizin ve bölgemizin bu potansiyeline katkı sağlamayı hedefliyor, bunun için çalışıyoruz. Gençlerimize sadece iyi eğitim vermekle kalmıyor, onları dünya vatandaşlığı vizyonuyla geleceğe hazırlıyoruz. Unutulmamalı ki turizmde talep, sadece ülkemize özgü bir durum değil. Dünya genelinde iyi yetişmiş insan gücüne yönelim var. Gururla söylüyorum ki Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı mezunlarımız dünyanın birçok noktasında görev alabilecek donanıma sahip” diye konuştu.