Turizmin dünyada söz sahibi sektör yöneticileri, Samsun Atakum’da düzenlenen Orta Karadeniz Turizm Paneli’nde buluşuyor. Bölgenin turizm potansiyelini artırmak amacıyla düzenlenen panel 27 Eylül’de başlayacak.

Turizmin dünyada söz sahibi sektör yöneticileri, Samsun Atakum’da düzenlenen Orta Karadeniz Turizm Paneli’nde buluşuyor. Bölgenin turizm potansiyelini artırmak amacıyla düzenlenen panel 27 Eylül’de başlayacak.

Atakum Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Sheraton Grand Samsun Hotel ve Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği (KATİD) iş birliği ile Orta Karadeniz Turizm Paneli, 27 Eylül Dünya Turizm Günü’nde Sheraton Grand Samsun Hotel’de gerçekleşecek. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci önderliğinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından uzun süredir yürütülen çalışmalar sonucunda Orta Karadeniz Bölgesi’nin turizm potansiyelini geliştirecek dev çalışmaya imza atılıyor. Samsun’dan Sinop ve Amasya’ya kadar bölgenin tüm şehirlerini turizmde cazibe merkezi haline getirecek çalışmalar, Orta Karadeniz Turizm Paneli’nde masaya yatırılacak. Panelde öncelikle Orta Karadeniz Bölgesi’nin turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması ve hedef belirlenerek gündem oluşturulması için yapılacak çalışmalar ele alınacak. Bölgenin turizmde kalkınması için yol haritasının da belirleneceği panel, iki oturum halinde gerçekleştirilecek ve saat 13.30’da başlayacak.

Panelin bölgeyle özdeşleşen doğal güzelliklerin ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtılmasında çok önemli bir adım olacağını vurgulayan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Coğrafyamız doğal yapısı ve tarihi ile eşsiz güzelliklere sahip. Bölgemizde bulunan ve tarihe tanıklık eden doğa harikalarının tüm dünyada tanınması gerektiğini düşünüyoruz. Bölgemizin turizm merkezi haline getirilmesinde Orta Karadeniz Turizm Paneli’nin çok önemli bir yere sahip olacağına inanıyorum. Panelin herkes için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.