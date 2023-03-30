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Türkiye Turizminin Rekabet Alanları, Turizmde Mesleki Sorunlar, Turist Rehberliğinin Sorunları, Turizm Yükseköğretiminin Sorunları (Lisansüstü, Lisans ve Ön Lisans) şeklinde sıralanan ayrı altı komisyondan oluşan Turizm Çalıştayı Raporu’nun hazırlanmasına Türkiye’nin farklı üniversitelerinde görev alan 109 öğretim elemanı katkı sağladı. Öte yandan Turizm Yükseköğretiminin Sorunları Komisyonu’na Anadolu Üniversitesi akademisyenleri öncülük etti.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen “Türkiye Turizm Zirvesi” çerçevesinde oluşturulan “Turizm Çalıştayı Raporu”, Anadolu Üniversitesi yayını ve Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesinin 15’inci yayını olarak basıldı.

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