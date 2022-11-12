Yaz sezonunda 3 ila 6 ay sezonu olan oteller, kış aylarında personel çıkardığı için turizmde çalışacak personel bulmakta zorlanmaya başladı. Bu durumun önüne geçmek isteyen Bodrum’daki bazı oteller, kış aylarında da otellerini açma kararı aldı.

Yaz sezonunda 3 ila 6 ay sezonu olan oteller, kış aylarında personel çıkardığı için turizmde çalışacak personel bulmakta zorlanmaya başladı. Bu durumun önüne geçmek isteyen Bodrum’daki bazı oteller, kış aylarında da otellerini açma kararı aldı.

Özellikle kıyı kesimlerde yaz sezonunda ciddi bir istihdam sağlayan turizm tesisleri kış aylarında personel çıkarıp otellerini kapattığı için turizm çalışanları 12 aylık çalışma sistemi olan başka meslek dallarına geçmeye başladı. Bodrum’da 4 aya sıkışmış olan turizm sezonunda otellerini kapatan işletmeler, bu nedenle yaz aylarında personel bulmakta zorlanıyor. 4 ila 6 ay çalıştıktan sonra işsiz kalan turizm çalışanları başka iş dallarına yönlendikleri için oteller profesyonel nitelikli insan bulmakta zorlanıyor. Bu durumun önüne geçmek isteyen Bodrum’un lüks otellerinden Doora Bodrum Otel, 12 ay otellerini açık tutma kararı aldı. Kış ayından istihdam sağlamayı ve 12 ay boyunca ekonomiye katkıda bulunmayı planlayan otel yönetimi, oteli yaz ve kış aylarında kullanılacak hale getirdi.

Uzun yıllardır turizme gönül vermiş olan Doora Bodrum Otel’in Genel Müdürü Atilla Doğancı, turizmde çalışacak personel bulmanın çok zor olduğunu ifade ederek, “Eskiden personellerimizi işten çıkarmıyorduk, ücretlerinin üçte ikisini ödeyerek devam ediyorduk istihdama. Bu sistem ilerleyen yıllarda oteller her şey dahile döndükten sonra bozuldu. Biz Doora Bodrum Otel yöneticileri olarak karar alarak çekirdek kadromuzu işten çıkarmayarak istihdam yapmaya çalıştık. Bu durum her yıl kendisini katlayarak devam edecek. Bu arkadaşlarımızı kaybetmemek açısından da kışın otelimizi açık tutmaya karar kıldık. Türkiye’de artık turizmde çalışacak personel bulunamıyor. Birçok meslektaşımız ve alt kadroda çalışan arkadaşlarımız mesleği bırakıp başka meslek dallarına geçiş yaptılar. Bu durumun en önemli sebeplerinden biri 3 ay işçi çalıştırıp, diğer aylarda maaş vermeyen bazı otellerden kaynaklanıyor. Türkiye’de en büyük sorunlardan biri, ilerleyen yıllarda bu daha da iyi anlaşılacak, personel bulamayacağız. Biz hem Bodrum turizmine katkıda bulunmak ve çalışan arkadaşlarımıza destek vermek için kışın açık kalmaya karar kıldık ve hizmetimizi kış boyunca da vermeye devam edeceğiz. Tesisimiz tüm imkanlarını devam ettirip, kışın da açık kalarak personelimizi de kaybetmemiş olacağız. Ben dilerim ki diğer turizmci meslektaşlarımız da inşallah bu şekilde devam eder. Eğer personellerimize sahip çıkmazsak yakın bir tarihte turizmde çalışacak kimse kalmayacak ve personel sıkıntısı büyük bir sorun haline gelecek. Bunun çatlakları şimdiden başladı. Personele sahip çıkarsak hep profesyonel olurlar hem de işletmenin sahip çıktığı için personel de işletmesine sahip çıkar” dedi.