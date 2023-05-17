Marmaris Belediyesi’nin turizm sektöründe yaşanan ara eleman sorununu çözüm bulmak adına için Ocak ayında başlattığı eğitim programını tamamlayan kursiyerlere sertifikaları törenle verildi. Törende konuşan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, sektörün ihtiyaçlarına bağlı olarak kurslara devam edileceğini söyledi.

Marmaris Belediyesi tarafından ilçe ekonomisinin can damarı turizm sektöründe yaşanan ara eleman sorununa çözüm bulmak ve sektöre nitelikli personel kazandırmak için düzenlenen ’Kat Hizmetleri ve Servis Elemanı Sertifika Programı’ sona erdi. Kültür, Sanat ve Turizm Komisyonu’nun önerisi çerçevesinde Marmaris Belediye öncülüğünde Marmaris Ticaret Odası, GETOB, TÜRSAB ve Marmaris Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen 3 aylık eğitimin ardından başarılı olanlar işe de yerleştirildi. Başarılı 14 kursiyerin sertifikası Armutalan Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle verildi.

Törene Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, GETOB Başkanı Mustafa Deliveli, TÜRSAB Marmaris Temsilciliği Başkanı Suat Esin, Belediye Meclis üyesi Ali Kırlı, Turizm Üst Kurul Üyesi Ali Kansu, Marmaris Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Özgür Dervis, kursiyerler ve aileleri katıldı. Burada kursiyerler adına bir konuşma yapan Kübra Acun, “Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Eğitim almış ya da eğitim almamış birçok insanın değişik şeyler öğrenmesine, yeni iş imkanları sağlanmasına vesile oldunuz” dedi. Turizmci Ali Kansu ise paydaşlara ve Belediye Başkanı Mehmet Oktay’a teşekkür ederek “Başkan Oktay’ın büyük destek verdiği bu kursla bir çoban ateşi yakıldı. İlerleyen süreçte daha iyi olacak” ifadesini kullandı.

Daha sonra kürsüye gelen Başkan Oktay ise projeye çok önem verdiğinin altını çizerek şunları söyledi; “Göreve gelmeden önce kentin sorunlarına dair yaptığımız araştırmalarda en büyük sorunlardan birinin ekonomi ve dolayısıyla istihdam olduğunu görmüştük. Bu proje de dahil olmak üzere birçok proje geliştirdik. Ancak pandemi, yangın, sel gibi durumlar nedeniyle projeleri hayata geçirmemiz maalesef ki biraz geç kaldık. Gecikme olabilir ama hiçbir zaman hedeflerimizde şaşma olmayacak. Projelerimizi tek tek hayata geçireceğiz. Sektörümüzün ihtiyacı çerçevesinde bu proje daha da büyüyerek ilerleyecek ve daha da başarılı olacak. Sektörümüzün en önemli sorunlarına biri olan ara eleman konusunda güzel bir sonuca ulaşacak. Katkı sunan ve katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum”

Konuşmaların ardından 14 kişiye sertifikaları verildi. Kursiyerler ise eğitim almanın ve meslek sahibi olmanın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek Belediye Başkanı Oktay ve diğer kişilere teşekkür etti.