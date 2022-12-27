Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezi yılbaşı hazırlıklarını tamamladı. Oteller ve işletmeler çeşitli eğlence ve aktiviteler ile yılbaşında misafirlerini eğlence ve kayağa doyuracak.

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezi yılbaşı hazırlıklarını tamamladı. Oteller ve işletmeler çeşitli eğlence ve aktiviteler ile yılbaşında misafirlerini eğlence ve kayağa doyuracak.

Türkiye’nin en erken kayak sezonunu açan ve en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken Kayak Merkezi yılbaşına hazır durumda bulunuyor. Yılbaşını kutlamak için Palandöken’i tercih eden turistler için hazırlıklarını tamamlayan otel ve işletmeler misafirleri için ise yılbaşına özel çeşitli aktivite ve eğlenceler düzenleyecek. Yılbaşında hem eğlenceye hem de kayağa doyacak olan turistler şimdiden otellerin yüzde 65’lik kısmını doldurmuş durumda. Yurtdışından kısıtlı rezervasyon yapılsa da İstanbul, Ankara ve İzmir’den yoğun rezervasyon talebi bulunuyor. Öte yandan yılbaşına sayılı günler kala dolmaya başlayan otellerin ise kısa süre içerisinde tamamının rezerve edilmesi bekleniyor.

“Palandöken yılbaşına hazır durumda bulunuyor”

Palandöken’de bulunan tüm otel ve işletmelerin yılbaşına hazır olduğunu belirten Otel Müdürü Ömer Akça, “Yaklaşık 10 gündür Palandöken’de yağan karla ve suni kar takviyesiyle pistlerimizin büyük bir bölümünü açtık. Bununla beraber doluluklar başladı. Şuanda sıkıştırılmış 60 cm civarında kar pistlerimizde bulunuyor. Gelen misafirlerimizde bu yönde fazlasıyla mutlu durumdalar. Kazasız belasız çok güzel geçiyor sezonumuzun başları. Palandöken’in en önemli özelliği iki tane uluslararası yarışma olduğu için biz güvenlik önlemlerinin ne kadar iyi yapılabileceğini öğrendik. Ulaşım kolaylığı zaten fazlasıyla var. Yılbaşıyla ilgilide özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’den misafirlerimiz rezervasyonlarını yaptı ve hala yapılmaya devam ediyor. Son hafta içerisinde bulunuyoruz umarım keyifli bir yılbaşı ve kayak tatili geçirecek misafirlerimiz. Palandöken’deki tüm otel ve işletmeler yılbaşı hazırlıklarını tamamladı. Değişik aktiviteler, eğlenceler, animatörler, gece kayağı, meşaleli kayak gibi durumlar söz konusu olacak. Zaten Palandöken’de sabah-akşam saat 8 sürekli kayak yapılıyor ve profesyonel ışıklandırma sistemlerimiz ile pistler hep aydınlatılıyor. 29, 30 ve 31 Aralık yani 3 gün boyunca burada fazlasıyla eğlence ve kayağa gelen misafirlerimiz fazlasıyla doyacaktır. Şuanda yurtdışından az miktarda rezervasyon var dediğim gibi il içinden çok talep var. Bu yönde otellerimizin yüzde 65’lik kısmı dolmuş durumda bulunuyor. Kısa süre içerisinde tamamının dolmasını bekliyoruz” dedi.