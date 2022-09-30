Bodrum’da 5 yıldızlı bir otelin bahçesinde bulunan 300 adet zeytin ağacının hasadını otelde tatil yapan yerli ve yabancı turistler yaptı. Deniz, güneş ve kum üçlüsünü bırakan turistler, zeytin hasadını yaptıktan sonra yağını almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Bodrum’da 5 yıldızlı bir otelin bahçesinde bulunan 300 adet zeytin ağacının hasadını otelde tatil yapan yerli ve yabancı turistler yaptı. Deniz, güneş ve kum üçlüsünü bırakan turistler, zeytin hasadını yaptıktan sonra yağını almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Bodrum’da 5 yıldızlı bir otelin bahçesinde bulunan yaklaşık 300 zeytin ağacının hasadını otelde tatil yapan yerli ve yabacı turistler yaptı. Zeytindostu Derneğinin katkılarıyla düzenlenen etkinliğe yabancı turistlerin ilgisi yoğun oldu. Bodrum’da Zeytinlikahve mevkiinde bulunan Rixos Premium Bodrum Oteli içinde bulunan ve bölgeye adını veren zeytin ağaçlarının başında toplanan turistler ellerine aldıkları tırmıklarla zeytin toplamaya başladı. Otelde tatil yapan tüm turistler denizde serinleyip şezlonglarında güneşlenirken, bir anda kendilerini zeytin hasadının ortasında buldu. Zeytin hasadı yapan turistler daha sonra otelin bahçesine kurulan soğuk sıkım zeytinyağı makinesinde yağını aldı. Çıkarılan yağı pürdikkat izleyen turistler daha sonra yağı kendi elleriyle şişelere doldurdu. ilk defa zeytin hasadı yapan turistler Bodrum yöresine ait olan zeytinyağlı yemeklerin tadına da bakıp kurulan stantlarda Ege yöresinin kültürünü yaşadı.

Etkinlik hakkında açıklama yapan Rixos Premium Bodrum Oteli Genel Müdürü Murat Gökmen, “Bu yıl 5’incisini düzenlediğimiz zeytin festivaline ilgi inanılmaz yoğun oldu. Her yıl bu festival için otelimize gelen misafirlerimiz olduğu gibi, Bodrum’dan da katılan misafirlerimiz var. Asırlık ağaçlarımızın bulunduğu bu festivalde misafirlerimize zeytin ağaçlarından yağa dönüşmesinin hikayesini gösteriyoruz, yaşatıyoruz. Zeytinlerimizi hasat ediyoruz, anında soğuk sıkım tekniğiyle gözleri önünde zeytinyağı şişeleniyor, misafirlerimize veriliyor. Kahvaltıda yediğimiz zeytinlerin tabağımıza nasıl geldiğini misafirlerimiz çocuklarıyla birlikte birebir yaşıyorlar. Şifa kaynağı olan zeytinyağının hikayesini anlatıyoruz. Zeytinyağlı yemek yarışmasını yaptırıyoruz. Bodrum’un yerel kültürünü misafirlerimize anlatıyoruz” dedi.

Zeytin toplayıp yağını çıkaran turistler ise ilk kez böyle bir deneyim yaşadıklarını söyleyerek “Tatile geldik, kendimizi zeytin hasadında bulduk. Çok güzel bir deneyim oldu” ifadelerini kullandı.