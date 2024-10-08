Eskişehir’in simgelerinden olan Porsuk Çayı’nı ziyaret eden turist kafilesi, karşılarındaki manzarayı dakikalarca seyredip bolca fotoğraf çekindi.

Eskişehir’e başka ülkelerden ve şehirlerden turistler gelmeye devam ediyor. Genellikle turlarla gelen turistler kentin en dikkat çeken noktalarını ziyaret ederken, geleneksel lezzetleri deneyimliyor. Özellikle şehrin simgelerinden olan Porsuk Çayı’na uğramayı ihmal etmeyen turistler, karşılaştıkları manzarayı seyretmeye doyamıyor. Bolca fotoğraf çekinip anı biriktiren birçok turist, fırsat olunca Eskişehir’e tekrardan uğramayı düşündüğünü dile getiriyor.