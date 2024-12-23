Bugün başlayacak olan Turistik Doğu Ekspresi nostalji turunda bazı illerin dönüş seferinde geç saatlere bırakılması eleştirilere neden oldu.

Ankara Tren Garı’ndan hareket eden Doğu Ekspresi; Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum şehirlerinden geçerek Kars’a ulaşıyor. Masalsı bir yolculuk olarak tanımlanan Doğu Ekspresi nostalji turunda aralarında Sivas’ın da bulunduğu bazı illerin dönüş seferinde geç saatlere bırakılması eleştirilere neden oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Turizm Derneği Başkanı Hakan Bakar, Turistik Doğu Ekspresi’nin Kars dönüşünde Divriği’de sabah saatlerinde mola verdiğini, ardından Sivas’a akşam saatlerinde ulaştığını ifade ederek, “Doğu Ekspresi, Kars’tan dönüş yolculuğuna 24 Aralık akşamı saat 21.00 civarında başlıyor ve 25 Aralık sabahı Divriği’ye varıyor. Burada gezginler 2.5 saat boyunca Divriği Ulu Cami ve Darüşşifa gibi önemli tarihi eserleri görebiliyor. Ancak trenin Sivas’a gelişi genellikle akşam saat 7-8’i buluyor. Bu da soğuk bir şehir olan Sivas’ta misafirlerimizin rahat bir şekilde gezip görmesini zorlaştırıyor. Akşam saatlerinde tarihi eserler ve mekanlar tam anlamıyla gezilemiyor, hatta işletmeler kapanmış olabiliyor” dedi.

“Masalsı yolculuk, gündüz devam etmeli”

Bakar, Doğu Ekspresi’nin güzergâh ve saat düzenlemelerinin yeniden ele alınması gerektiğini vurgulayarak, “Masalsı bir yolculuk sunan bu tren, Sivas’a geldiğinde maalesef bu masal sona eriyor. Bizim önerimiz, trenin 3-4 gibi Sivas’a ulaşması. Ara duraklardan birinin saati veya sıralaması değiştirilebilir. Böylece misafirlerimiz tarihi eserlerimizi ve Sivas lezzetlerini daha iyi tanıma fırsatı bulabilir” diye konuştu.