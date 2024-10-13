Eskişehir’in en turistik bölgelerinden birisi olan Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde yapılan yıkımdan kalan molozların ve çöplerin kötü görüntü oluşturması nedeniyle vatandaş yetkililerin çalışma yapmasını istedi.

Turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği Odunpazarı ilçesi Akcami Mahallesi Kurşunlu Cami Sokak üzerindeki arsa kötü görüntüsüyle dikkat çekti. Bir binanın yıkımı sonrası kalan molozlar ve etrafa bilinçsizce atılan çöpler hem vatandaşların hem de çevre esnafının tepkisini topladı. Kentin en turistik bölgelerinden birisinde böyle bir manzara olmasının hoş olmadığını dile getiren vatandaşlar, yetkililerden konuyla ilgili çalışma yapılmasını istediklerini belirtti.