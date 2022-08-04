Ortaca’nın turistik Sarıgerme Mahallesinde konteynerlerde çıkan yangın sonrası Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Olay yerine Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahale başladığında şirkete ait 6 adet yasam konteynerin yanmakta olduğu görüldü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkış sebebi araştırılıyor.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde bir inşaat firmasına ait yaşam konteynerleri yanarak kullanılmaz hale geldi.

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bayrak, beşiz kızları ziyaret etti

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bayrak, beşiz kızları ziyaret etti

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