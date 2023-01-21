Her yıl milyonlarca turistin geldiği turizm kenti Antalya’da, taksiciler yabancı müşterileriyle daha iyi iletişim kurmak için duraklarında İngilizce dil eğitimi alıyor.

Her yıl milyonlarca turistin geldiği turizm kenti Antalya’da, taksiciler yabancı müşterileriyle daha iyi iletişim kurmak için duraklarında İngilizce dil eğitimi alıyor.

Antalya’da İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hayat boyu öğrenmeyi teşvik amacıyla yürüttüğü "Şehir Okulu" projesi çerçevesinde, turistlerin yoğunluk oluşturduğu bölgelerde bulunan taksicilere yönelik açılan İngilizce kursu devam ediyor. Eğitimler, ağırlıklı olarak yabacı nüfusun yoğun olduğu ve turizm hareketliliğinin yaşandığı noktadaki taksici esnafına yönelik gerçekleştiriliyor. Yerleşik ve kente gelen yabancı misafirlerin uğrak noktalarından bir AVM’deki taksi durağında gerçekleştirilen eğitimde taksiciler, müşteri beklerken İngilizce eğitimi almaya devam etti. Konyaaltı Halk Eğitim Merkezinden gelen usta öğreticinin 120 saat İngilizce eğitimi verdiği taksiciler, ağırlıklı olarak gündelik hayatlarında kullanacakları cümleleri öğreniyor. Proje çerçevesinde merkezdeki 3 bin 750 taksiciden bin 250’sine yabancı dil eğitiminin ücretsiz şekilde verilmesi hedefleniyor.

"Eğitimi duraklara getirdik"

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, ’Şehir Okulu’ projesi çerçevesinde kentteki taksici esnafına turistlerle daha iyi iletişim kurabilme adına yabancı dil kursu başlattıklarını bildirdi. 19 farklı taksi durağında 400’e yakın taksi şoförünün bu kurstan faydalandığının altını çizen Çalışkan, "Taksici esnafımız aynı zamanda bizim bir temsilcimiz. Ülkemize gelen turistlerin ilk muhatap olduğu kişilerinden biridir taksiler. Dolayısıyla bizim taksicilerimiz ne kadar kendinden emin ve yabancı dil konuşabilirlerse o kadar etkili olur. Esnafımızın işlerini aksatmama gayreti içindeyiz. Bu nedenle taksi duraklarında İngilizce eğitimi veriliyor" dedi.

"Yoğun bir ilgi var"

Çalışkan, İngilizcenin yanında talep gelmesi halinde Rusça, Almanca ve Arapça noktasında da eğitim verebileceklerini belirtti. İngilizce eğitimi alan esnaf sayısını artırma gayreti içinde olduklarını ifade eden Çalışkan, "Tüm taksici esnafımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Ama öncelikle turistlerin yoğun olduğu duraklardan başladık. Onlara fayda sağlayabildiysek ne mutlu bize. Şoförler bu eğitimden mutlu, sadece dil değil, ilk yardım ve hijyen gibi noktalarda da kurs talebinde bulunuyorlar. İngilizce eğitimimize yoğun bir ilgi var" diye konuştu.

"19 durakta devam ediyor"

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, oluşan bir ihtiyacın sonucunda bu eğitimin başladığını kaydetti. Turistin kente geldiğinde ilk karşılaştığı kişilerinden birinin taksiciler olduğunu değinen Alkan, "Yabancı dil bilmek bizim esnafımız için çok önemli olacaktır. Şu anda 19 durakta 400’e yakın taksiciye eğitim veriliyor. Kent merkezinde 3 bin 750 ilçelerde birlikte 6 bine yakın ticari taksimiz var. Antalya’da yabancı dil bilmeyen taksici kalmasın parolamız budur. Katılım çok güzel. Şoför sayımızla yaklaşık 5 bin kişiyiz merkezde, ilçelerle birlikte 10 bin kişilik bir aileyiz. Taksi duraklarında eğitimlerimiz devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Müşterilerimizin çoğunluğu yabancı"

Eğitim alan taksi şoförü Gültekin Çatakkaya, "Mesleğimizde ihtiyacımız olan kelimeleri öğreniyoruz. Çok faydalı bir kurs. Biraz Arapçada biliyorum, bunun da faydasını görüyorum. İngilizce uluslararası dil olduğu için daha geçerli. İşini iyi yapabilmek güzel bir eğitim. Biz turizm kentindeyiz, müşterilerimiz ağırlıklı olarak yabancıdır. Arkadaşlarımın da bu kurslara katılmasını isterim" ifadelerine yer verdi.

"Katılım fazla olsun"

Müşteri sırası beklerken eğitim alan Veli Özacar, "Bu sayının 400 değil, bin 400 olmasını isterim. Herkes için geçerli bir dil. Eğitimlerin çok faydası oluyor. 50 yaşındaki bir insanın bile İngilizce öğrenebilmesi ne güzel. Bir dil bir insan" ifadelerini kullandı.