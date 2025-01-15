Tepebaşı Belediyesi tarafından “Turist Rehberleri Sürdürülebilir Turizm İçin Çalışıyor” etkinliğinin ikincisi düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler, kentin sürdürülebilirliğini konu alan çevresel ve sosyal sorumluluk çalışmalarının sunumunu gerçekleştirdi.

Tepebaşı Belediyesi, sürdürülebilirlik alanında örnek çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi iş birliği ile “Turist Rehberleri Sürdürülebilir Turizm İçin Çalışıyor 2” etkinliği Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda gerçekleştirildi. Sürdürülebilir turizmin prensiplerini daha geniş bir kesime aktarmak ve turist rehberlerinin bu alandaki stratejik rolüne dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte sorumlu üretim üzerine söyleşi ve öğrencilerin sürdürülebilirlik konularında ele aldıkları çalışmaların sunumları yapıldı. Etkinliğe Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu ve Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Yılmaz da katıldı.

Söyleşi gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökçe Yüksek moderatörlüğünde sorumlu üretim üzerine gerçekleşen söyleşide Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat merkezi Müdürü Doç. Dr. Aysel Kaya, Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi’nden Öğr. Gör. Ahmet Şamil Erkoçak ve Lületaşı Ustası Behçet Aktaş konuşmacı olarak yer aldı.

Öğrenciler hazırladıkları çalışmaları sundu

Tepebaşı Belediyesi Sürdürülebilirlik Merkezi tarafından Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesinde 17. Sürdürülebilir Kalkınma Amacı doğrultusunda yapılan genel bilgilendirmeler ve atölyeler sonucu öğrenciler, kentin sürdürülebilirliğini konu alan çevresel ve sosyal sorumluluk çalışmaları hazırladı. Öğrenciler, “Eskişehir’in Sürdürülebilir Yol Haritası: Küreseliz, Lületaşı: Eskişehir’in Beyaz Altını, Yöresel kıyafetler: Tarihi Taşıyan Nakışlar, Bağımlılık: Sessiz Tehdit, Eskişehir’in Yerel Değerleri: Coğrafi İşaretli Ürünler” konularında hazırladıkları çalışmaları sundu.

Etkinlik, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu’nun konuşmacılara ve öğrencilere katılım belgelerini takdim etmesinin ardından sona erdi.