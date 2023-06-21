Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yöresel lezzetlerin turizm programlarına dâhil edilmesi ile yeni rotaların ve kültürel değerlerin turizme kazandırılması amacıyla bölgedeki turist rehberlerini ağırladı.

Esnaf ve Sanatkar İşleri Daire Başkanlığı, turizmin gelişmesine katkı sunmak amacıyla Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren turist rehberleri ve seyahat acentelerini Diyarbakır’da buluşturdu.

Program kapsamında turist rehberleri ve seyahat acenteleri temsilcileri İçkale Müze Kompleksi, Hz. Süleyman ve 27 şehit sahabe kabirlerinin bulunduğu alan, Ulu Camii, Hasanpaşa Hanı, Kervansaray, Deliller Hanı, Gazi Köşkü ve Diyarbakır Kent Müzesini gezdi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su ile Genel Sekreter Abdullah Çiftçi, On Gözlü Köprü de yer alan Diyar-ı Lezzet tesislerinde Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası ŞURO Başkanı Merve Ofluoğlu, TURSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu temsilcileri, turist rehberleri ve acente temsilcileri ile bir araya geldi.

Vali Ali İhsan Su ve katılımcılarla kent turizmi hakkında fikir alışverişinde bulundu.