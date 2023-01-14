Antalya’da dünyaca ünlü Düden Şelalesi’nin manzarasını izlemeye gelen yabancı bir çift, çitleri aşarak uçurum kenarında romantizm yaşayınca yürekler ağza geldi.

Antalya’da dünyaca ünlü Düden Şelalesi’nin manzarasını izlemeye gelen yabancı bir çift, çitleri aşarak uçurum kenarında romantizm yaşayınca yürekler ağza geldi.

Geçtiğimiz günlerde 3 gün süren yağışın ardından bugün Antalya’da sabah saatlerinden itibaren güneşli hava hakim oldu. Yağışlar nedeniyle debisi yükselen Düden Şelalesi ise çamur rengine bürünen suyuyla çağladı. Şelalenin Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki denizle buluştuğu alan ise kahverengiye büründü. Eşsiz manzara için bölgeye turistler akın ederken, yabancı bir çiftin şelaleyi daha net görebilmek için seçtiği alan yürekleri ağza getirdi. Çitleri aşan çift, uçurum kenarında birbirlerine sarılarak bir süre manzarayı izleyerek fotoğraf çekildi. Çift ardından çitleri tekrar aşarak, yasak olan bölgeden güvenli bölgeye geri döndü.