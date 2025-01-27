Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Elektronik Ürün Senedi Piyasası’nın (ELÜS) 13 Ocak 2025 itibarıyla aracılı sisteme geçiş yaptığını duyurdu.

Yeni sistemin yatırımcılara güvenli ve kesintisiz bir işlem altyapısı sunduğunu vurgulayan Akıncı, GTB’nin kurucu ortakları arasında yer aldığı Akdeniz Ürün Piyasası Aracı Kurumu (Akdeniz ÜPAK) üzerinden yatırımcıların hizmet almaya devam edebileceklerini söyledi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yaptığı açıklamada TÜRİB ELÜS Piyasası’nın aracılı sisteme geçiş sürecini değerlendirdi. 13 Ocak 2025 tarihinde tamamlanan bu geçişin yasal bir zorunluluk olduğunu belirten Akıncı, "5174 sayılı Kanun’un ilgili maddesi gereği düzenlenen bu sistemle, TÜRİB’in teknik altyapısı daha da güçlendirildi. ELÜS Piyasası artık aracılı bir yapıya kavuştu ve bu süreç başarıyla tamamlandı" ifadelerini kullandı.

Yeni işlem sisteminin teknik altyapısının sorunsuz çalıştığını ve kesintisiz hizmet sunduğunu kaydeden Akıncı, "Yatırımcılar, normal seans ve özel emir işlemlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. ÜPAK’ların sunduğu dijital çözümler sayesinde ise işlemlerini daha hızlı ve şeffaf bir şekilde yürütebiliyorlar" dedi.

Akdeniz ÜPAK ile güvenli ticaret

Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) işlemlerinin artık Ürün Piyasası Aracı Kurumu (ÜPAK) platformlarına taşındığını vurgulayan Akıncı, GTB’nin kurucu ortağı olduğu Akdeniz ÜPAK’ın güçlü bir altyapıya sahip olduğunu dile getirdi.

Akıncı "Akdeniz ÜPAK, üreticiler ile yatırımcıları etkin bir şekilde buluşturarak, tarımsal ürün ticaretini daha güvenli ve şeffaf hale getiriyor. Bu platform, bölgemizin tarımsal potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için tasarlandı. Üreticilerimiz ürünlerini gerçek değerinde satma imkânına kavuşurken, yatırımcılar da güvenli bir ortamda işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar” şeklinde konuştu.

“Kullanıcı dostu altyapı ve dijital çözümler”

Akdeniz ÜPAK’ın kullanıcı dostu altyapısı sayesinde üreticiler ve yatırımcıların işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebildiğine dikkat çeken Akıncı, "Dijital şube ve mobil uygulamalar gibi yenilikçi çözümler, işlem süreçlerini hızlandırıyor. Akdeniz ÜPAK, tarımsal ürünlerin hak ettiği değeri bulmasına katkı sağlarken, bölgemizin tarımsal ticaret potansiyelini de artırıyor" diye konuştu.

Akıncı, tüm yatırımcıları Akdeniz ÜPAK’ın sunduğu modern ve güvenli işlem altyapısından faydalanmaya davet etti.