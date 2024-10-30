Turhal’da yenilenen “Kültür Evi”, Turhal Belediyesi Konservatuvarı olarak sanatseverlere kapılarını açtı.

Tokat’ın Turhal ilçesinde bulunan “Kültür Evi” yenilenerek Turhal Belediyesi Konservatuvarı olarak hizmete açıldı. Turhal Devlet Hastanesi karşısındaki iki katlı bina, baştan sona restore edilerek, ilçe sakinlerinin sanat eğitimi alabileceği bir merkez haline getirildi. Ayrıca, daha önce Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde yer alan Evlendirme Memurluğu, Müftü Mahallesi Konağı’ndaki yeni adresine taşındı.

“Hemşerilerimiz müzikle buluşacak”

Açılış töreninde konuşan Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, konservatuvarın müzikle ilgilenen her yaştan vatandaşa yönelik olduğunu belirtti. Ural, “Her yaş grubundan vatandaşımız burada bağlama, gitar, piyano, keman gibi enstrümanlar ve talebe göre farklı branşlarda eğitim alabilecek. Böyle bir merkezi Turhal’a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Turhallı hemşerilerimiz burada müzikle buluşacak ve kendilerine değer katacak” dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Başkan Ural ve davetliler, konservatuvar sorumlusu Taner Balcanlı’nın rehberliğinde sınıfları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.