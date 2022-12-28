Tokat’ın Turhal ilçesinde 2022 yılında 535 çift ‘evet’ dedi.

Tokat’ın Turhal ilçesinde 2022 yılında 535 çift ‘evet’ dedi.

Turhal Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü 2022 yılında, 21’i yabancı uyruklu olmak üzere 535 çiftin nikah akdini gerçekleştirdi. Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde bulunan evlendirme müdürlüğünün yanı sıra isteğe göre düğün salonlarında nikah işlemi gerçekleştirildi. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler’de yeni evlenen çiftleri mutlu anlarında yalnız bırakmadı. Birçok çiftin nikah akitleri sırasında mutluluklarına ortak olan Başkan Bekler, çiftlere çeşitli hediyeler takdim etti.