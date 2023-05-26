Turhal Belediyesi tarafından yapımına başlanan sanayi sitesinde sona yaklaşıldı.

Turhal Belediyesi, 78 dükkandan oluşan yeni sanayi sitesinin alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltlama çalışmalarına başladı. Yaklaşık 700 metre uzunluğunda ve ortalama 11 metre genişliğindeki asfaltlama çalışmaları sonrasında, Turhal modern bir sanayi sitesine kavuşmuş olacak. Mevcut sanayi sitesinde ki dükkan yetersizliğine çözüm olarak ortaya çıkan projede sona yaklaşıyor. Turhal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan asfalt serim işlemi sonrasında yeni sanayi sitesi kaliteli bir yola sahip olacak.

"İşletmelerimize ve müşterilerine daha iyi bir çalışma ortamı sunacağız"

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, yeni sanayi sitesinin asfalt çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Turhal’ın ekonomik gelişimi ve istihdam imkânlarının artırılması amacıyla büyük bir özveriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni sanayi sitemizin altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltlama serim işine geçerek, ilçemizin modern ve düzenli bir sanayi alanına kavuşmasını sağlıyoruz. Yaklaşık 700 metre uzunluğunda ve ortalama 11 metre genişliğindeki asfaltlama serim işine başladık. Bu çalışmalar sayesinde işletmelerimize ve müşterilerine daha iyi bir çalışma ortamı sunacağız. Turhal Belediyesi tarafından üretilen bordür taşlarının da bu projede kullanıldı. Yerel kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirerek, belediyemizin ürettiği bordür taşlarını bu projemizde ki çalışmalarımızda kullanıyoruz. Bu sayede hem maliyetleri düşürüyoruz hem de daha kaliteli ve hızlı bir şekilde hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Çalışmaların tamamlanmasının ardından şehrimiz güzel bir sanayi sitesine kavuşmuş olacak. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.