Turhal Belediyesi, dökülen yaprakları toprak altında fermente ederek torf üretimiyle tasarruf ve çevre dostu bir çözüm hedefliyor.

Turhal Belediyesi, kış aylarında dökülen ağaç yapraklarını ekonomiye kazandırmak amacıyla örnek bir projeyi hayata geçiriyor. Toplanan yapraklar, belirlenen alanlarda biriktirilip toprakla örtülerek fermantasyona bırakılıyor. Bu süreç sonunda elde edilen torf, gelecek yıl şehir genelindeki çiçeklerin çimlendirme çalışmalarında kullanılacak. Belediye, bu uygulamayla dışarıdan torf alımını sıfıra indirerek tasarruf sağlamayı ve çevre dostu bir yaklaşımı benimsemeyi hedefliyor. Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, Başkan Yardımcısı Hülya Benli ile birlikte yaprak toplama alanını ziyaret ederek projeyle ilgili bilgi aldı.

“Kendi imkanlarımızla üretmek istiyoruz”

İlçede yaklaşık 90 bin ağacın dökülen yaprakları ile semt pazarlarının organik atıklarının toplanarak toprak altına gömüldüğünü belirten başkan Ural, “Amacımız, çiçeklerin üretiminde kullanılan torfu dışarıdan satın almak yerine kendi imkanlarımızla üretmek ve Turhal’a katkı sağlamaktır. Bu projede emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Üretken belediyecilik anlayışımızla şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.