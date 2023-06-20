Yaz aylarının başlamasının ardından Turhal Belediyesi halk konseri düzenleyecek.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Turhal Belediyesi etkinliklerine başladı. Aşığın Kaderi, Dünyadan Uzak, Yalanı Bırak gibi şarkılarıyla tanınan ünlü müzik grubu ‘’Sakiler’’ Turhal Belediyesinin düzenlediği halk konseri ile Turhallı müzikseverlerle buluşuyor. 25 Haziran Pazar günü akşam saat 20.00’de başlayacak olan ücretsiz halk konseri Turhal Cumhuriyet Meydanında olacak.

"Etkinliklerimize hız vermeye başladık"

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler hemşerilerimizle birlikte müzik dolu bir akşam geçirmek istediklerini belirterek; ‘’Şehrimizde yaz tatilinin başlamasıyla birlikte etkinliklerimize hız vermeye başladık. Şimdi 25 Haziran Pazar günü düzenleyeceğimiz Sakiler konserine herkesi davet ediyorum. Güzel bir konser olacak. Tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kurban bayramı yaklaşıyor. Şehir dışından da şehrimize kurban bayramı için gelecek olan hemşerilerimiz için de güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum.’’ Dedi.