Turhal Belediyesi, Osman Gazi Mahallesi’ni kapsayan bin 350 metrelik yeni yağmur suyu hattının yapımına başladı.

Turhal Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Osman Gazi Mahallesi’ni kapsayan bin 350 metrelik yeni yağmur suyu hattının yapımına, kış aylarında meydana gelebilecek su baskını ve taşkınları önlemek amacıyla Turhal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlandı. Yapılan çalışmayı yerinde inceleyen Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, yaptığı açıklamada bu çalışmanın Osmangazi Mahallesi’nin yağmur suyu yükünü hafifleteceğini belirtti. 320 metre açık su kanalı ile toplamda bin 350 metre uzunluğundaki hat ile Osmangazi Mahallesi’ndeki su baskını olaylarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

"Bin üç yüz elli metrelik bir yağmur suyu hattı döşüyoruz"

Altyapı çalışmalarının devam edeceğini belirten Başkan İlker Bekler, "Bugün ilk iş günümüzde Yavşan Caddemizdeyiz. Uzun zamandır planladığımız Osman Gazi Mahallemizin su taşkınları problemini çözecek projemize bugün itibariyle start verdik inşallah. Hafta sonu arkadaşlarımız elli metrelik kısmı döşemeye başladılar. Yaklaşık bin üç yüz elli metrelik bir yağmur suyu hattı döşüyoruz. Bunun bir kısmı binlik koroge, borular, bir kısmı da açık trapez kanallar olacak. İnşallah bugüne kadarki en büyük yağmur suyu deşarj hattı olacak. Bu vesileyle Osman Gazi Mahallemizin ciddi bir probleminin de önüne geçmiş olacağız. Turhal için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.