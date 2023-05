Turhal Belediyesi, Sosyal Belediyecilik anlayışıyla toplumun ihtiyaçlarına çözüm sunmaya devam ediyor.

Turhal Belediyesi, halkın yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla sosyal belediyecilik çalışmalarını sürdürüyor. İhtiyaç sahiplerine yönelik projeler ve hizmetler ile Turhal Belediyesi, her zaman vatandaşlarının yanlarında olduğunu hissettiriyor. Ev temizlik hizmetlerinden gıda, elbise, ısınma, eğitim engelli bireylere ulaşım desteklerinden depremzedelere yönelik hizmetlere kadar yardımlaşma ve dayanışma köprülerini kuruyor. Turhal Belediyesi, ilçenin büyüklerini de yalnız bırakmıyor. 65 yaş ve üzeri, tek ya da eşiyle birlikte yaşayan, günlük rutin işlerini yapmakta zorlanan Turhallıların evleri temizleniyor. Düzenli olarak Aşevi aracılığıyla sıcak yemekleri hanelerine ulaştırılıyor. Kış aylarında soba ve yakacak yardımları da aksatılmıyor.

"Halkımızın her zaman yanında olmaya çalışıyoruz"

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, sosyal yardımlar ile ilgili yaptığı açıklamada maksatlarının hiçbir Turhallının kendisini yalnız hissetmemesini sağlamak olduğunu belirterek, "Biz Turhal Belediyesi olarak halkımızın hayatının her anında her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede şehrimizde birlik ve beraberlik bilinciyle hareket ederek ihtiyaç sahibi ailelerimize Beyaz Masa birimimiz üzerinde gıda, kıyafet, alışveriş kartları, kış aylarında yakacak yardımlarında bulunuyoruz. Ramazan ayı yaklaştığında da her hemşerimizle aynı sofraya oturamasak da Ramazan Destek Paketlerimizle aynı sofrada buluşmaya devam ediyoruz" dedi.

"Turhallıların ihtiyaçlarına hızlı ve kalıcı çözümler üretiliyoruz"

Şehirde yaşayan engelli bireylere sunulan hizmetler hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Bekler, "Yardımlaşma ve dayanışma kültürünün en güzel örnekleri ile Turhallıların ihtiyaçlarına hızlı ve kalıcı çözümler üretiliyoruz. Engelsiz Taksi projesi ile sağlıktan eğitime, sosyal ve kültürel gezilerden kamu kurumlara kadar pek çok alanda engellilere ulaşım hizmeti veriliyoruz. Engelli kardeşlerimiz için ulaşım güzergahlarını çok daha kolay hale getiriyoruz. Bir yandan akülü ve tekerlekli sandalye şarj istasyonları şarj imkanı sunarken, düzenlediğimiz etkinliklerle engelli vatandaşlarımızın sosyalleşmelerine katkı sağlanıyoruz’’ dedi.