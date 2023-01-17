Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Turgutreis Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Belediye İş Merkezi ile Meydan Düzenlemesi çalışmalarını denetleyen Başkan Aras, Turgutreis’te esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Turgutreis Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Belediye İş Merkezi ile Meydan Düzenlemesi çalışmalarını denetleyen Başkan Aras, Turgutreis’te esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi.

Bodrum Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü tarafından yürütülen projeyi yerinde inceleyen Başkan Ahmet Aras’a Başkan Yardımcısı İbrahim Akbaş, Meclis Üyesi Tamer Mandalinci ve ilgili birim müdürleri eşlik ederken Fen İşleri Müdürü Özgür Şahin, projenin işleyiş süreci ve detayları ile ilgili Başkan Aras’ı bilgilendirdi.

Turgutreis’te yaşayan vatandaşlar için bir yaşam alanı haline dönüştürülecek olan projede meydan düzenlenmesi ile belediye mülkiyetinde bulunan iş merkezinin cephe düzenlemesi çalışmaları sürüyor. Projede meydan ve yeşil alan ağırlıklı olmak üzere iş merkezi, sosyal donatı alanları, kafe ve restoranlar ile spor aktivitelerinin gerçekleştirilebileceği alanlar bulunacak. Proje alanı içerisindeki tüm yağmur suyu ve atık su hatlarının yenilenmesi planlanırken dere düzenlemesi, zemin kaplamalarının yenilenmesi ile birlikte toplamda yaklaşık 34 bin 500 m alana sahip bir proje olması hedefleniyor.

Başkan Aras, çalışmaları inceledikten sonra Turgutreis’te yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların önerileri ve şikayetlerini dinleyen Başkan Aras, ilgili birim müdürleriyle bahsi geçen konuların ve sorunların çözümü için temasa geçti. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Turgutreis’te gerçekleştirilecek çalışma ile ilgili olarak, "Büyük bir alandaki çalışmalarımız, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğümüz kontrolünde sürüyor. Çalışmaları titizlikle gerçekleştiriyoruz. Bittiğinde Turgutreis’te yaşayan vatandaşlarımız ve buraya gelen misafirlerimiz, güzel bir yaşam alanına kavuşacak. Zaman zaman gerçekleştirdiğimiz saha çalışmalarını bugün burada gerçekleştirmeyi uygun gördük. Vatandaşlarımızla da buluşarak onların öneri ve taleplerini dinledik. Halkımızla iç içe olmak ve onlarla yüz yüze iletişime geçmek bizlerin görev ve sorumluluklarına yön vermede çok etkili oluyor. Onların fikirlerini önemsiyoruz. Bu nedenle Bodrum yaşayanlarıyla daha sık bir araya gelmek için planlamalar yapacağız" diye konuştu.