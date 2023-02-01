Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 2023 yılında yapılacak olan 11 spor tesisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yatırım planına alındı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 2023 yılında yapılacak olan 11 spor tesisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yatırım planına alındı.

Konu hakkında açıklama yapan AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Serkan Baş, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2023 yılında ilçeye yapılacak olan 11 spor tesisinin yatırım planına alındığını ve ihaleye çıkılacağı müjdesini verdi. Turgutlu’nun her şeyin en iyisini hak ettiğini belirten Baş, "Turgutlu’muz hem konum olarak hem de kent merkezi olarak güzel bir şehir. Bizlerde ilçemizi daha iyi konuma ulaştırmak, gençlerimizin sporla büyümelerini sağlamak için Sayın Bakanımıza taleplerimizi ilettik. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yaptığımız görüşme sonrasında 11 spor tesisimizi yatırım planına aldırdık ve ihaleleri yakın zamanda yapılacak. Biz Turgutlu’yu çok seviyoruz ve kentimiz için hep çalışıyoruz. Spor yatırımlarımız şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Turgutlu’ya yapılacak ve toplam değeri yaklaşık 130 milyon TL olan spor tesisleri şu şekilde:

"Selvilitepe Mahallesi 200 seyirci kapasiteli yarı olimpik yüzme havuzu, 250 seyirci kapasiteli çok amaçlı spor salonu, 1 adet tenis kortu, 1 adet basketbol ve voleybol sahası. Hacıisalar Mahallesi, Avşar Mahallesine ve Çıkrıkçı Mahallesi 1’er adet aydınlatmalı halı saha. Irlamaz spor vadisi içerisine yeni bir nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası, aydınlatma, soyunma odası ve tribün. Turgutlu Tolga Artuğ Gençlik Merkezi spor salonu içerisine tırmanma duvarı. Şehit Anıl Barış Çetin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine 250 seyircili spor salonu. Atatürk Mahallesi 250 kişilik spor salonu."